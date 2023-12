Grave incidente stradale, muore giovane papà 30enne: lascia una figlia di 5 anni

Un grave incidente stradale nei pressi di Punta Ala, località marittima di Castiglione delle Pescaia, è costato la vita ad un ragazzo di 30 anni. L’auto, per cause ancora da accertare, è uscita di carreggiata lungo la sp61 per andare a schiantarsi contro un albero, finendo la corsa ribaltata del tutto. La vittima è Sergiu Andrei Avieritei. Per il giovane non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri e i sanitari inviati dal 118: la Misericordia di Follonica e di Castiglione della Pescaia, l’elisoccorso Pegaso 2.

A supporto delle operazioni di soccorso anche una squadra dei vigili del fuoco, che ha estratto il corpo ormai senza vita del giovane. Indagano i carabinieri. L’uomo lascia una figlia di 5 anni. Sergiu era arrivato in Italia poco più che ventenne. A proporgli di trasferirsi era stato il fratello maggiore, arrivato a Punta Ala qualche anno prima. Gli aveva trovato lavoro nella sua stessa azienda: la Gardens srl.





Nel 2022, sulle strade italiane, si sono registrati 165.889 incidenti con lesioni a persone (151.875 nel 2021, +9,2%; 172.183 nel 2019, -3,7%), che hanno causato 3.159 decessi (2.875 nel 2021, +9,9%; 3.173 nel 2019, -0,4%) e 223.475 feriti (204.728 nel 2021, +9,2%; 241.384 nel 2019, -7,4%). In media, rispettivamente, 454 incidenti, 8,7 morti e 612 feriti ogni giorno.

Sono i numeri del report annuale Aci-Istat che mostrano purtroppo un ritorno dell’incidentalità stradale ai livelli pre-pandemia del 2019. Anche la provincia di Grosseto non è esente da questo preoccupante aumento dell’incidentalità. I dati, che si riferiscono all’anno 2022, in Maremma contano 567 incidenti in totale, di questi 419 hanno avuto feriti e fra questi ce ne sono sttai dieci, purtroppo, mortali.

Ma i dati parlano anche di 533 feriti totali sulle strade della provincia di Grosseto. Incidenti dalla tipologia diversa: 42 in scontri “frontali”, 242 quelli in scontri “frontali-laterali”, 84 in quelli in scontri solo laterali. Ben 150 sono stati i tamponamenti mentre 44 gli incidenti avvenuti per colpa di fermata improvviso o arresto dell’auto.