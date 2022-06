Inferno in autostrada, 2 morti e un ferito in codice rosso. 118 e polizia sul posto

Grave incidente sull’A14, due morti. Altro sangue sulle strade italiane. Nella mattinata di oggi, domenica 19 giugno, intorno alle 7 e 30 quattro automobili sono rimaste coinvolte in una carambola sull’Autostrada A14 Bologna-Taranto.

Il tratto interessato è quello tra Fano e Marotta, in direzione Ancona. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, la polizia stradale il personale della direzione di tronco di Pescara. Inizialmente si pensava a conseguenze non troppo gravi, ma ben presto il bilancio si è aggravato.





Incidente sull’A14, viaggiavano sulla stessa auto i due morti e il ferito

Due persone sono decedute e una è rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto all’altezza del km 184 dell’A14. I tre stavano viaggiando sulla stessa automobile, una Y10, rimasta coinvolta nel sinistro insieme con altre tre macchine.

Sul tratto interessato dall’incidente il traffico sta transitando su una sola corsia con evidenti disagi. Ci sono almeno tre chilometri di coda. La persona ferita è stata trasportata all’ospedale di Ancona.

E purtroppo la situazione sull’A14 resta critica. Già venerdì scorso si era verificato un incidente nella zona delle gallerie tra due camion e un’auto. Nella giornata di sabato un altro sinistro, fortunatamente senza conseguenze gravi. In ogni caso visti anche i lavori in corso si registrano da giorni disagi, code e rallentamenti. E il passaggio dei turisti in entrambe le direzioni di marcia non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Il 24 giugno tutti i cantieri dovrebbero essere terminati e le carreggiate completamente liberate.

