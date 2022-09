Gratta e vinci per cambiare i soldi, vince 500mila euro. Colpo di fortuna per una signora piemontese che si è aggiudicata uno dei premi principali di un “Gratta e Vinci” poco dopo averlo acquistato da tabacchi.

Una vera fortuna, visto che la donna è entrata nella ricevitoria per cambiare 50 euro per il parcheggio e si è trovata con ben 500mila euro in tasca. L’episodio e l’eccezionale vincita sono avvenuti ieri, giovedì 15 settembre, nel comune di Cuneo. Il biglietto dal valore di 500mila si trovava in una tabaccheria di corso Nizza, dove giovedì la donna è entrata per scambiare una banconota da cinquanta euro per ottenere delle monete per il parcheggio.





Come raccontato dai gestori della tabaccheria, la signora, una donna sulla settantina, non aveva nessuna intenzione di comprare il tagliando, né di entrare nell’esercizio commerciale. La donna non aveva degli spiccioli con cui pagare il parcheggio ed è entrata nella ricevitoria solo per cambiare 50 euro. A quel punto ha deciso di acquistare un Gratta e Vinci per avere il resto ed è stata baciata dalla fortuna con un biglietto vincente di 500mila euro.

“Incredula ci ha chiesto cosa doveva fare – spiegano alla Stampa gli esercenti della tabaccheria –. Le abbiamo consigliato di prendere subito contatto con una banca. Ci ha salutati ed è uscita stringendo il tagliando. Non era una nostra cliente abituale. Non si è più fatta sentire.

“Siamo contenti per lei. Questo dimostra che ci sono “Gratta e vinci” fortunati, con premi importanti. Nella nostra tabaccheria alcuni anni fa era stata centrata una vincita di 47 mila euro al Superenalotto”, hanno detto ancora i proprietari della tabaccheria al quotidiano piemontese.

