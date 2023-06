Una incredibile vicenda arriva dal Lazio e ha lasciato tutti a bocca aperta. Una signora ha comprato un Gratta e Vinci e ha pensato di aver vinto 500 euro, quindi è andata subito dal titolare del bar e ha chiesto la conferma della vincita. Ma la fortunata vincitrice non aveva letto bene e si è messa in tasca una cifra decisamente più alta tra la sorpresa generale. La notizia è stata data dall’agenzia giornalistica Ansa ed è stata ripresa da Libero Quotidiano, che ha anche pubblicato la conversazione tra i due.

Come scritto sul sito, la signora che pensava di aver vinto grazie al Gratta e Vinci 500 euro, ha detto al proprietario dell’attività commerciale che le aveva venduto il biglietto vincente: “Guardi qui, ho vinto 500 euro con questo Gratta e Vinci”. Lui ha preso il tagliando e si è reso conto che la cliente aveva invece conquistato una somma molto alta, che l’ha resa estremamente soddisfatta e incredula.

Signora pensa di aver vinto al Gratta e Vinci 500 euro: “Ma sono molti di più”

L’episodio ha avuto luogo in provincia di Frosinone, esattamente nel comune di Piedimonte San Germano. Questa signora, entusiasta per aver ricevuto un Gratta e Vinci fortunato che sembrava le avesse voluto donare 500 euro, si è ritrovata davanti una verità diversa e molto più interessante. Il titolare del bar Smile Cafè si chiama Corrado Urbano, noto per essere un ex calciatore e attualmente l’allenatore del club Matese, che milita in Serie D.

Urbano ha invece detto alla donna: “Signora, lei ha vinto mezzo milione“, infatti aveva vinto 500mila euro. Secondo quanto è stato ricostruito dall’Ansa, la persona in questione si reca quotidianamente in questo bar e compra un Gratta e Vinci ogni giorno, insieme al caffè e al cornetto. E quello Miliardario l’ha resa super contenta, dato che aveva speso solamente 5 euro. E solo pochi mesi fa c’era stata un’altra importante vincita nel frusinate.

Libero Quotidiano ha ricordato che nel febbraio 2023 all’interno di una tabaccheria di Pignataro Interamna un operato di Cassino aveva giocato un sistema, vincendo alla fine la bellezza di ben quattro milioni di euro.