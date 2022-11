Novità del governo di Giorgia Meloni sul reddito di cittadinanza. Uno stop è infatti stato disposto nelle scorse ore su uno dei temi più importanti di quest’ultimo periodo. Le regioni stavano chiedendo maggiore chiarezza ed è arrivata tramite il ministero del Lavoro. L’argomento fa riferimento ai navigator. Le regioni Molise e Basilicata avevano scritto alla ministra Calderone per informarla della loro intenzione di prorogare i contratti di questi collaboratori. E poi la Sicilia aveva preso una medesima decisione, rinnovando gli stessi fino a fine anno.

Ma il governo Meloni è molto decisa sul reddito di cittadinanza e sui navigator ed ecco che è arrivato un chiarimento molto importante. In primis, il ministero del Lavoro aveva fatto sapere stando alla ricostruzione fatta dal sito La Repubblica: “Una ricognizione per conoscere l’orientamento delle Regioni, non una richiesta della ministra né un invito a confermare i navigator”. Poi c’è stata la nota ufficiale da parte dello stesso dicastero e ora la situazione apparirebbe più chiara. Andiamo a vedere insieme a cosa ci stiamo riferendo.

Governo Meloni sul reddito di cittadinanza: “Contratti navigator, no proroga”

Prima di dirvi cosa ha detto il governo Meloni sul reddito di cittadinanza e soprattutto sui navigator, possiamo fare una premessa: inizialmente questi lavoratori erano 3mila, successivamente ne sono rimasti meno di 1.000, precisamente 946. Lo scorso mese di aprile, secondo quanto riferito da Repubblica, erano terminati i contratti cococo. Poi Anpal ha rifatto i contratti e le regioni hanno prorogato gli stessi fino a fine ottobre. La scelta finale spetta ai territori regionali, ma l’esecutivo di centrodestra è stato decisamente chiaro.

Il ministero del Lavoro capitanato da Marina Calderone ha aggiunto: “I contratti dei navigator scaduti il 31 ottobre non sono prorogabili. Eventuali ulteriori utilizzi degli ex navigator richiederebbero l’approvazione di una apposita norma, non allo studio del ministero”. I datori di lavoro dei navigator sono comunque diventate le regioni e sono tre, Molise, Basilicata e Sicilia, quelle che vogliono prolungare i contratti fino a dicembre 2022. Ma non c’è una scelta ufficiale dell’esecutivo di Giorgia Meloni, che però ha già evidenziato quale sia il suo orientamento.

