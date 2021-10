Poche righe per ricordare Francesco Epis, morto nella notte tra venerdì e sabato in un terribile incidente a Gorlago. “Non ci sono altre parole per definire questa perdita tremenda. Solo, questo si, un grande grazie a Lapo per tutto i bei momenti che ci ha saputo regalare. Buon viaggio. Per un Amico. Ciao Lapo”. Lo schianto si è verificato in via Prima Maggio nei pressi di una rotatoria. Due Golf si sono scontrate frontalmente. Sul posto 5 ambulanze e un’auto medica per soccorrere i feriti: una ragazza di 16 anni e tre ragazzi di 18, 20 e 23 anni che sono stati portati in ospedale.



Le loro condizioni fortunatamente non sono gravi. Non c’è stato nulla da fare, invece, per Francesco Epis, 31enne di Alzano Lombardo. Dolore e cordoglio nella cittadina della Valle Serina per un ragazzo che era conosciuto e molto amato da tutti. Francesco era un giocatore della squadra Robi89 che oggi avrebbe dovuto giocare il campionato ma in segno di lutto ha sospeso la partita.

Francesco Elpis, la dinamica al vaglio degli inquirenti



Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Le due vetture, praticamente distrutte, sono state poste sotto sequestro mentre la strada, nelle ore successive allo schianto, è stata ripulita e riaperta al traffico. Non è stata resa nota ancora la data dei funerali di Francesco Epis.







Francesco Epis è solo l’ultima vittima della strada. Giovedì 7 ottobre nel comune di Fuscaldo nel cosentino si era verificato un tragico incidente. Per cause non ancora chiarite quattro auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento lungo la Statale 18 “Tirrena Inferiore” all’interno della galleria ‘S. Pietro e Paolo’ (km 306).



Una galleria che si trova subito dopo lo svincolo per Guardia Piemontese Marina ed è la prima delle lunghe gallerie che attraversano il comune del Tirreno cosentino. Nello schianto ha perso la vita un uomo, un 65enne di Fuscaldo Pietrangelo Scofano, mentre almeno altre 4 persone sono rimaste ferite. Nell’incidente coinvolta anche una coppia di Tortora che viaggiava in auto col figlio di 6 anni.