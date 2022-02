Una vera e propria tragedia improvvisa ha colpito due comunità, quelle di Civitanova dove l’uomo era nato, e Morrovale, dove viveva attualmente. A perdere la vita è stato Giuseppe Marsili di 61 anni, ucciso da un malore mentre si trovava al ristorante. Stando a quanto è stato riferito dai presenti, il 61enne pare abbia perso subito i sensi e si sia adagiato sul tavolo dell’attività commerciale. E purtroppo non ha mai più ripreso conoscenza, spegnendosi così in maniera veloce e arrecando un dolore immenso a tutti.

Lo sfortunato Giuseppe Marsili aveva deciso quindi di concedersi una serata tranquilla e all’insegna probabilmente della spensieratezza, raggiungendo questo ristorante situato a Trodica, una frazione di Morrovalle (Macerata). I primi a rendersi conto della gravità della situazione e a lanciare quindi l’allarme sono stati sia i camerieri che l’altro personale che era al lavoro al ristorante. Immediatamente sono arrivati sul luogo i soccorritori del 118, che però hanno potuto fare ben poco.

I sanitari del 118 hanno provato in tutti i modi a salvare la vita a Giuseppe Marsili, ma purtroppo non ha mai dato cenni di vita e poco dopo è stato constatato il suo decesso. Ha lasciato nel dolore più profondo due figli, Joele e Chiara, con quest’ultima che non si trova in Italia per esigenze lavorative. Il figlio Joele è invece molto noto in zona per essere un volontario della Croce Verde. Il 61enne era invece un dipendente delle farmacie comunali di Civitanova e proprio dopo il lavoro aveva deciso di andare nel ristorante.





Oltre ai figli, Giuseppe Marsili aveva la mamma e i fratelli Enrico e Stefano. La celebrazione dei suoi funerali è avvenuta nella giornata del 14 febbraio alle ore 15. Le esequie si sono svolte nella chiesa di San Paolo a Civitanova Alta. L’accaduto si è verificato venerdì scorso, ma in queste ore sono state diffuse le foto della vittima e fornite maggiori informazioni sul dramma. Purtroppo il destino ha voluto così e si è portato via prima del previsto un uomo, molto amato e apprezzato nel suo territorio.

