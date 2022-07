“È il suo corpo”. Esce dall’ospedale e sparisce nel nulla, poi la tragica scoperta

Purtroppo l’epilogo peggiore è diventato realtà. Lo sfortunato Giuseppe Longobardi è stato rinvenuto morto in un comune in provincia di Milano, ovvero Liscate. I suoi familiari si erano particolarmente preoccupati per la sua sparizione, avvenuta due giorni prima il ritrovamento del cadavere. L’ultima volta che qualcuno aveva segnalato la presenza dell’uomo era stato domenica 24 luglio, quando pare che si trovasse nel paese di Peschiera Borromeo. Ed è stato il figlio a rivelare dettagli in più a Tgcom24.

Una vicenda che dovrà ovviamente essere chiarita nei minimi dettagli, ma stando ad una prima ricostruzione dei fatti, Giuseppe Longobardi aveva ottenuto le dimissioni dall’ospedale milanese San Raffaele. Ma dopo essere stato dimesso, non aveva atteso l’arrivo dei suoi parenti ed era andato via da solo. Ora è stato trovato morto a Liscate. Il corpo era precisamente dentro un fosso e a contattare le forze dell’ordine sono stati alcuni passanti, che hanno fatto la terribile scoperta. (Leggi anche Accetta un passaggio dal collega dopo il lavoro, si schiantano e Greta muore).





Giuseppe Longobardi trovato morto a Liscate (Milano)

Non è stato ancora possibile comprendere con certezza il motivo del decesso dell’uomo. Dopo la segnalazione dei passanti, a intervenire sul luogo in questione sono stati i carabinieri che hanno ovviamente avviato le indagini per arrivare ad una conclusione. Queste le parole del figlio di Giuseppe Longobardi, morto a 72 anni a Liscate, rilasciate a TgCom24: “Chi l’ha visto dice che fosse a petto nudo. Gli è stato chiesto se avesse bisogno di qualcosa, ma ha detto di no e ha aumentato il passo”.

Poi il parente stretto di Giuseppe Longobardi ha detto ancora: “Probabilmente l’uomo stava tentando di tornare a casa, probabilmente era in uno stato confusionale”. Analizzando la vicenda, il 72enne trovato morto in un fosso era andato in ospedale per aver accusato della febbre, ma il 24 luglio era stato dimesso dai medici nel primo pomeriggio. Quando i familiari sono giunti nel nosocomio lombardo, lui era già scomparso nel nulla. E ora il figlio vuole sapere la verità: “Era vigile, lucido e collaborante. Vorremmo capire cosa è successo”.

