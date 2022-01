“In gravissime condizioni”. Giuliano Ferrara, la notizia choc sulla salute del giornalista

Giuliano Ferrara ricoverato in rianimazione all’ospedale Misericordia di Grosseto. A confermare la notizia è stata la Asl Toscana sud est, dopo le indiscrezioni trapelate su alcuni giornali locali. Giornalista e capo editorialista de ‘Il Foglio’, Ferrara si è da tempo trasferito a Scansano, nella Maremma Toscana, dove possiede un’azienda agricola. 71 anni, a quanto si apprende avrebbe accusato un malore nella tarda serata di ieri mentre era in casa. All’arrivo del 118 i medici si sono subito resi conto della gravità.



Sempre a quanto si apprende Giuliano Ferrara sarebbe stato colpito da un infarto. I medici lo hanno immediatamente sottoposto a una angioplastica. L’intervento è tecnicamente riuscito ma le condizioni di Ferrara sono comunque molto gravi. oggi il Foglio, quotidiano da lui fondato, ha pubblicato un suo articolo a proposito del Quirinale in cui portava avanti la tesi di un Draghi al Quirinale

Giuliano Ferrara, dall’impegno politico al giornalismo



Nato in una famiglia ebraica da parte di padree antifascista, Giuliano Ferrara è figlio del senatore comunista Maurizio Ferrara (1921-2000, direttore de l’Unità e presidente della Regione Lazio). La madre, Marcella De Francesco (1920-2002), fu partigiana gappista e poi a lungo segretaria particolare di Togliatti, per divenire poi caporedattrice della rivista comunista Rinascita.







Attivo in politica era anche il nonno Mario Ferrara, avvocato di ispirazione liberale che aveva difeso attivisti antifascisti dinanzi al Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato. Poi editorialista de Il Mondo di Mario Pannunzio e del Corriere della Sera. Dal 1958 al 1961 abita a Mosca, dove il padre è corrispondente de l’Unità.



Rientrato in Italia, verso la fine degli anni ’70 consegue la maturità classica presso il Liceo “Lucrezio Caro” di Roma avvicinandosi alla politica da contestatore sessantottino, partecipando agli scontri di Valle Giulia (1º marzo 1968). In questo periodo ha anche un’esperienza nel mondo dello spettacolo, come corista nella prima opera rock realizzata in Italia, Then an Alley di Tito Schipa Junior (su musiche di Bob Dylan).

Dal 2011 al 2012 Giuliano Ferrara ha condotto su Rai 1 Qui Radio Londra, un programma di 5-7 minuti che andava in onda dopo il TG1 delle 20.00. Il 27 gennaio 2015 Ferrara lascia la direzione de Il Foglio, che viene assunta da Claudio Cerasa; rimane comunque editorialista del quotidiano.