Emergono nuovi dettagli sul caso di Giulia Tramontano, la 29enne scomparsa da Senago, in provincia di Milano. Sabato scorso l’ultimo contato della famiglia, poi della giovane, incinta di sette mesi, si sono perse le tracce. Nelle scorse ore la sorella Chiara ha pubblicato una foto e un appello social: “Giulia aveva questo pancione un mese fa, ora è anche più grande! Se la ragazza che vedete non ha il pancione evidente non è Giulia. Se Giulia ha le braccia scoperte questo tatuaggio è il segno più caratteristico che ha”, ha scritto Chiara Tramontano.

I familiari hanno lanciato un appello social per chiedere a chiunque l’abbia vista di segnalarlo alle forze dell’ordine. “Non c’è certezza degli abiti con cui si è allontanata ha un tatuaggio sul braccio sinistro. È sicuramente in difficoltà in quanto al settimo mese di gravidanza”, si legge nell’appello diffuso online dalla famiglia di Giulia Tramontano.

Giulia Tramontano scomparsa, il fidanzato Alessandro aveva un’altra ragazza

Non si esclude nulla su quanto possa essere accaduto alla giovane e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, insieme ai militari di Rho, hanno ascoltato familiari e amici per capire cosa possa essere accaduto. Ora spunta un nuovo dettaglio, che potrebbe essere decisivo per risolvere il caso di scomparsa di Giulia Tramontano. A riportarlo è il Corriere della sera nella versione milanese. Chiacchiere di paese — a Sant’Antimo nel Napoletano, suo paese d’origine — che trovano riscontri nelle indagini. Alessandro Impagnatiello, 30enne, barman e fidanzato di Giulia Tramontano, aveva un’altra donna. La scorsa estate la giovane è rimasta incinta ma ha deciso di abortire.

Giulia Tramontano lo aveva scoperto proprio sabato. “La ragazza lo aveva confidato alla sorella, alla madre e anche a un’amica: ‘Sono turbata, vado a dormire’, il testo dell’ultimo messaggio in chat. Poi soltanto il silenzio con il telefonino senza segnale”, si legge sul Corsera, che riporta anche la notizia di un incontro chiarificatore tra Giulia, Alessandro e l’altra ragazza (anche lei all’oscuro dell’esistenza di un’altra ragazza nella vita di quello che credeva fosse il suo fidanzato).

L’altra ‘fidanzata’ di Alessandro ha quindi scoperto del tradimento e della gravidanza di Giulia Tramontano. “‘Anche lei era stata incinta ma aveva interrotto la gravidanza’, è la voce arrivata in Campania. Si cerca un corpo, ma anche le tracce di un possibile omicidio. Nessuna pista è esclusa, ma si lavora come se ci si trovasse davanti a un femminicidio. Nulla può essere escluso. Le immagini delle telecamere di Senago inquadrano la 29enne nella prima serata di sabato. Poi più nulla. Nessun segnale dai conti bancari o dal cellulare”, si legge sul Corriere della Sera.

Come riporta La Repubblica in un articolo a firma Massimo Pisa, “don Salvatore Coviello, parroco della chiesa di Santa Lucia e amico di famiglia dei Tramontano ha riferito: ‘Pare che Giulia avesse telefonato alla madre – conferma – dicendo che aveva litigato in maniera forte con il compagno. Ha scoperto che c’era un’altra donna e ha saputo che anche l’altra è incinta‘. Non lo era più, ma poco cambia”.

Alessandro ha un altro figlio da una precedente relazione e tutti lo descrivono come ”un bravissimo papà”. Come ricostruisce il Corriere della Sera “i carabinieri hanno ascoltato a lungo il 30enne che domenica ha presentato la denuncia di scomparsa. Sembra che siano emerse delle incongruenze, forse legate al suo stato emotivo dopo il precipitare della sua relazione. Non è indagato. I buchi nel suo racconto però sono tanti e potrebbero avere conseguenze ben più pesanti dei pettegolezzi da paese”.