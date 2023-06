Giulia Tramontano, intervistata dal Gazzettino Roberta Bruzzone dà la sua versione sull’omicidio e la figura di Alessandro Impagnatiello, il fidanzato omicida reo confesso attualmente rinchiuso nel carcere di San Vittore a Milano. Nella giornata di ieri i carabinieri hanno recuperato i documenti di Giulia e l’arma del delitto, un coltello che i militari hanno trovato dentro l’appartamento dove la coppia conviveva. Con il passare delle ore il quadro appare sempre più chiaro e la confessione prende forma anche nei riscontri tecnico-scientifici.

Intanto la procura di Milano sembra intenzionata a chiedere il rito immediato. Si tratta di un procedimento speciale caratterizzato dall’assenza dell’udienza preliminare: si passa infatti dalle indagini preliminari all’udienza dibattimentale. Può essere azionato dal pubblico ministero o dall’imputato stesso. Nelle prossime ore si sapranno ulteriori dettagli.





Giulia Tramontano, Roberta Bruzzone: Alessandro Impagnatiello depistò la madre

Intanto la criminologa Roberta Bruzzone ritiene che ci sia un’altra vittima: Sabrina Paulis, la mamma di Alessandro Impagnatiello che il ragazzo: “Potrebbe aver manipolato anche la mamma nel depistaggio.Non credo fosse a conoscenza di quanto accaduto. Il fatto che sarebbero andati in un bar per chiedere informazioni sulle telecamere non credo sia un elemento che dimostri qualcosa sulla madre”.

Poi entra più nel dettaglio e analizza bersaglio e personalità di Impagnatiello: “Voleva colpire il bambino che doveva nascere, che avrebbe rappresentato un ostacolo al tipo di vita (scellerata) che voleva continuare a vivere”. E ancora: “Del resto, lui stesso, con tutti quanti si definiva single. E questo vuol dire che non era mai entrato in una vera relazione con le due donne con cui stava”.

Quindi conclude: “ L’arrivo di questo secondo bambino era quindi un ostacolo. Quando ha capito che Giulia non era più manipolabile, che non era più in grado di controllarla con le sue menzogne, lo ha portato a progettare l’omicidio”. Se ci sia premeditazione o meno Bruzzone sembra netta: “Secondo me sì. Viste anche le ricerche che ha effettuato il giorno prima del delitto, ovvero il 26 maggio, quando non c’era stato l’incontro tra l’altra donna e Giulia. Lui ricerca “Alberto Stasi” e “come disattivare i dispositivi”. Già pensava da tempo su come liberarsi di Giulia e il bambino che portava in grembo.