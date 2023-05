Giulia Tramontano, una 29enne incinta di sette mesi, è scomparsa da Senago, da sabato sera. La giovane, originaria della provincia di Napoli, vive da cinque anni a Senago nel Milanese, con il fidanzato che si sarebbe rivolto ai carabinieri per denunciarne la scomparsa della ragazza. Sui social è comparsa la descrizione della ragazza. Intanto la procura di Milano indaga per scomparsa di persona, ossia ha aperto un fascicolo senza titolo di reato né indagati.

La giovane ha capelli lunghi e chiari, altezza 1,68, peso 68 chili circa e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. Come riportano i quotidiani locali, i carabinieri stanno sentendo familiari e conoscenti per inquadrare il contesto in cui la ragazza si è allontanata da casa. L’ultimo contatto con la famiglia che Giulia Tramontano era solita sentire ogni giorno, è stato sabato scorso.

Giulia Tramontano, incinta e scomparsa. La sorella posta la foto

Non risulta che avesse problemi psicologici e nemmeno che avesse problemi sul lavoro o di altro genere. La sorella Chiara sulla sua pagina Facebook ha postato una foto della sorella al mare, sulla battigia, con il pancione. Nella fotografia pubblicata sui social si vede un tatuaggio sul braccio della 29enne che potrebbe servire a individuare e riconoscere la ragazza.

“Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di una ragazza bionda forse incinta. Giulia aveva questo pancione un mese fa – ha scritto Chiara insieme alla foto fotografia – ora è anche più grande! Se la ragazza che vedete non ha il pancione evidente non è Giulia. Se Giulia ha le braccia scoperte questo tatuaggio è il segno più caratteristico che ha”, ha concluso Chiara Tramontano.

Il cellulare di Giulia Tramontano risulta spento e dal momento che la ragazza non possiede un’auto potrebbe essersi allontanata a piedi anche se i familiari non si spiegano un allontanamento volontario. Giulia avrebbe con sé il passaporto mentre altri documenti d’identità sarebbero stati trovati in casa. Secondo indiscrezioni tra l a ragazza e il fidanzato potrebbe esserci stata una lite prima della scomparsa.