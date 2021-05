Non si muore di solo Covid. Con il ritorno alla ‘normalità’ aumenta anche il traffico sulle nostre strade. E con esso gli incidenti, a volte mortali. Come in questo caso. Nella serata di mercoledì 26 maggio un ragazzo e una ragazza stavano viaggiando in moto su via Le Corbusier, a Latina. Nello stesso momento un 16enne era alla guida della sua minicar proprio alla stessa altezza.

Anche se la dinamica è ancora tutta da chiarire, secondo le prime ipotesi sembra che il ragazzo alla guida della moto abbia cambiato improvvisamente direzione per evitare lo scontro con la minicar. Giulia Crispino e il suo fidanzato sono scivolati dalla moto e per la 25enne non c’è stato nulla da fare. Nonostante l’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale la giovane è deceduta dopo il tremendo impatto. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’ex università pontina.

Subito dopo il sinistro i presenti hanno chiamato il 118, ma le condizioni di Giulia Crispino sono apparse subito gravissime. A quanto pare la moto sulla quale si trovava la 25enne proveniva dalla strada 148 e si stava dirigendo nel centro del capoluogo. La minicar guidata dal 16enne usciva, invece, dal parcheggio dell’ex università. Proprio per evitare lo scontro il giovane ha perso il controllo del mezzo. I due giovani sono stati sbalzati lontano dalla moto che si è schiantata sui cassonetti.





La 25enne è stata subito trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Purtroppo i medici non sono riusciti a salvarle la vita e Giulia Crispino è stata dichiarata morta poco dopo il suo arrivo. Il ragazzo che si trovava con lei è rimasto ferito, ha riportato diverse contusioni per una prognosi di 30 giorni. Nella mattinata di giovedì il magistrato ha disposto l’esame del corpo della ragazza per individuare con esattezza le cause della morte.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 22 e 30 di sera, è intervenuta la polizia stradale di Terracina che ha svolto i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni i due mezzi non si sono neppure sfiorati. Il ragazzo che guidava la motocicletta ha frenato bruscamente per non scontrarsi con la minicar che stava uscendo dal parcheggio. Dopo la brusca frenata i due giovani sono caduti violentemente a terra. E Giulia Crispino, 25 anni appena, è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale.