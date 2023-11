Omicidio di Giula Cecchettin, com’è stata uccisa. “Il dolore e lo sgomento coinvolgono, in queste giornate, l’intera comunità veneta: ci si interroga sui perché di una vita spezzata senza senso, sull’oltraggio a una ragazza che era simbolo per il proprio impegno nella vita e per il suo sorriso gentile”, sono le parole di Luca Zaia espresse in merito a una delle pagine di cronaca nera tra le più tragiche di sempre. Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza del Gip di Venezia, Filippo avrebbe accoltellato per la prima volta Giulia alle 23.18 di sabato 11 novembre nel parcheggio davanti casa.

Morte di Giulia Cecchettin, com’è stata uccisa. Filippo Turetta l’avrebbe colpita con l’arma un prima volta, per poi proseguire l’aggressione sferrando violenti calci e serrandole la bocca con lo scotch. A quel punto Giulia avrebbe provato a difendersi e a fuggire, ma Filippo, raggiungendola, l’avrebbe spinta a terra facendole sbattere la testa contro il marciapiede. Poi l’ha caricata in auto e lasciata in quel canalone dove è stata ritrovata sabato mattina grazie al fiuto di un cane da soccorso.

Morte di Giulia Cecchettin, com’è stata uccisa. I dettagli emersi dalla perizia medica

Sarebbe questa la prima ricostruizione della drammatica dinamica dell’omicidio emessa nell’ordinanza del Gip di Venezia. E adesso emergerebbero anche ulteriori dettagli sulle modalità di uccisione della vittima. Secondo i primi report forniti dal medico legale, Giulia sarebbe stata colpita a morte da 26 coltellate. Il suo assassino avrebbe usato un coltello da cucina lungo 12 centimetri. Ulteriori dettagli anche in merito al ritrovamento del cadavere che fornirebbero ulteriori pezzi di un puzzle terrificante.

“Era prona e rannicchiata, nascosta in un anfratto roccioso, dieci metri sotto la strada” sono ancora le parole del medico legale, riportato dal Corriere. Lo specialista ha affermato che le ferite sono state rilevate “al volto, al collo, alle braccia, alle gambe… riconducibili all’azione di una o più armi bianche. Dinamica omicidiaria volontaria perpetrata mediante plurimi colpi di arma bianca con tentativo di difesa da parte della vittima e successivo occultamento di cadavere”.

“Choc emorragico”, questo avrebbe dunque causato la morte di Giulia secondo il medico. Poi le parole di Emanuele Compagno, legale di Filippo Turetta, su cui pesano le accuse di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona: “Una perizia psichiatrica può essere utile per verificare cosa sia successo. È molto presto per pensarci, però è ovvio che se ce ne sarà bisogno la faremo. È un aspetto che va indagato perché nessuno finora aveva avuto alcun sospetto su Filippo, decritto come un giovane dedito allo studio e allo sport, un ragazzo d’oro che aiutava gli altri”. Al contempo continua a rilevarsi tra l’opinione pubblica il timore di questa ‘scappatoia’.