“Massimo dieci giorni”. È il tempo che dovrebbe volerci per estradare Filippo Turetta, il ragazzo accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, in Italia. Dopo il ritrovamento del corpo e le immagini riprese dalle telecamere in cui si vedrebbe Turetta picchiare Giulia, la posizione del 22enne si è aggravata. L’accusa formulata dalla procura di Venezia è ora: “Omicidio volontario aggravato dal legame del vincolo affettivo e sequestro di persona”. In attesa di nuove mosse da parte degli inquirenti emergono intanto nuovi particolari sulla fine della storia della coppia.

È la sorella di Giulia, Elena, a dare una versione dei fatti che viene supportata anche dalla nonna della 22enne uccisa. Raccontava Elena a Chi l’ha visto? come sua sorella e Filippo: “si continuavano a vedere, ma erano incontri sempre più dilatati. Incontri in amicizia, anche se non tanto in amicizia, perché ogni volta lui cercava di rinnovare questa sua proposta di ritornare insieme. Secondo me faceva pressione su questa sua tristezza per manipolarla”.





Giulia Cecchettin, con Filippo Turetta finì perché era troppo geloso

Un controllo ossessivo forte al punto che pare lui ad certo punto le avesse detto: “Dovresti fermarti con gli esami e aiutare me perché non possiamo non laurearci insieme”. Controllo totalizzante da cui era nato un senso di paura. A Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele, Elena Cecchettin, ha raccontato: “Ho parlato con persone vicine a mia sorella a cui aveva confidato di aver avuto paura di Filippo”. Una paura che Giulia non aveva osato raccontare apertamente a sua sorella, forse per timore della sua reazione.

Reazioni eccessiva che invece avrebbe avuto, più volte, Filippo. Reazioni di gelosia che sarebbero state la ragione dell’addio perché a Giulia, Filippo chiedeva tanto e troppo. Sempre a Chi l’ha visto? La nonna di Giulia aveva spiegato come la nipote in più di un’occasione le avesse confidato di essersi lasciata e ripresa con Filippo perché lui era “troppo geloso” e le “stava troppo addosso”. Un controllo che sembra quasi maniacale che aveva portato Giulia all’esasperazione. Comportamenti che avevano raffreddato l’amore di Giulia che non provava più sentimenti per Filippo.

Racconta un amico: “Era triste perché Giulia l’aveva mollato ma noi amici gli stavamo vicino. L’ultima volta che l’ho visto era più sereno del solito perché aveva cominciato ad andare dallo psicologo dell’università. Mi ha fatto piacere sapere che aveva trovato un esperto con cui parlare delle sue difficoltà: soffriva per Giulia e per gli esami che aveva lasciato indietro”.