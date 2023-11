Sta succedendo il caos in queste ore per alcune dichiarazioni choc contro la sorella di Giulia Cecchettin, Elena, attaccata da un esponente politico per alcune sue frasi dette in diretta tv. La ragazza, dopo aver appreso dell’uccisione della 22enne per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta, ha fatto diversi interventi televisivi e uno degli ultimi ha avuto luogo nel corso della trasmissione Mediaset, Dritto e Rovescio, condotta da Paolo Del Debbio.

In particolare, come ricostruito anche dal sito Fanpage, la sorella di Giulia Cecchettin, Elena, ha affermato davanti alle telecamere del programma di Rete 4: “Filippo non è un mostro, ma figlio della cultura dello stupro“. E questo consigliere del Veneto ha deciso di intervenire sui social, postando il filmato inerente le affermazioni della giovane e scrivendo un suo pensiero durissimo nei confronti della sorella della vittima.

Sorella di Giulia Cecchettin, Elena attaccata da un politico veneto

A rompere il silenzio sulla vicenda è stato il consigliere Stefano Valdegamberi, il quale ha postato su Facebook a proposito della sorella di Giulia Cecchettin, Elena: “Ho ascoltato a Dritto e Rovescio le dichiarazioni della sorella di Giulia. Posso dire che non solo non mi hanno convinto per la freddezza ed apaticità di fronte a una tragedia così grande, ma mi hanno sollevato dubbi e sospetti che spero i magistrati valutino attentamente. Non condivido affatto la dichiarazione che ha fatto. Mi sembra un messaggio ideologico, costruito ad hoc, pronto per la recita. E poi quella felpa con certi simboli satanici aiuta a capire molto…spero che le indagini facciano chiarezza. Società patriarcale?? Cultura dello stupro?? Qui c’è dell’altro?”.

Valdegamberi ha detto ancora: “Basta andare a vedere i suoi social e i dubbi diventano certezze. Il tentativo di quasi giustificare l’omicida dando la responsabilità alla ‘società patriarcale’. Più che società patriarcale dovremmo parlare di società satanista, cara ragazza. Sembra una che recita una parte di un qualcosa predeterminato e precostituito. Forse mi sbaglio ed è solo la mia suggestione. Credo ci sia di più. A quanto pare fa parte di una setta satanica e le immagini di violenza che appaiono sul suo profilo sono eloquenti”.

Il governatore del Veneto, Zaia, ha preso le distanze: “Sono parole dalle quali mi dissocio completamente, nei concetti espressi e nelle modalità. Penso che sia il momento del dolore e del suo rispetto”. Il Partito Democratico ha chiesto le dimissioni di Valdegamberi, mentre Avs un’interrogazione parlamentare alla premier Giorgia Meloni.