Purtroppo l’epilogo peggiore è arrivato nella mattinata del 18 novembre. Giulia Cecchettin è stata trovata morta nel lago Barcis, in Friuli, dopo una settimana esatta dalla sua sparizione con l’ex fidanzato Filippo Turetta, che l’ha aggredita come testimoniato da un video. E ora a parlare subito dopo la conferma del decesso della 22enne è stata la sorella Elena, che ha utilizzato il suo profilo Instagram per darle un ultimo commosso addio.

Dopo che gli investigatori hanno confermato che il corpo sia di Giulia Cecchettin, morta pochi giorni prima della sua laurea, è stata la sorella Elena la prima a reagire ufficialmente. Il papà della vittima è stato invece prelevato da un’auto dei carabinieri ed è stato portato sul luogo del ritrovamento del cadavere. Stando a quanto scritto dal Corriere, sarebbe anche stata rinvenuta l’auto usata da Filippo per sparire, la Fiat Punto, ma non ci sarebbe ancora nessuna traccia del ragazzo.

Giulia Cecchettin trovata morta, la reazione della sorella Elena

C’è enorme dolore in tutta la famiglia di Giulia Cecchettin. Nessuno voleva immaginare che fosse davvero morta e la speranza, anche della sorella Elena, è che potesse al massimo essere rimasta ferita. Invece il dramma si era già materializzato e ad averla ammazzata sarebbe stato proprio l’ex fidanzato, che pare non avesse mai accettato la fine della relazione. Nel filmato riprese da una telecamere di videosorveglianza si era potuta vedere l’aggressione fisica a mani nude del 22enne alla coetanea.

Sul social Instagram Elena ha quindi scritto: “Rest in power, i love you“, ovvero “Riposa in potere, ti amo“. E ha postato una meravigliosa immagine delle due sorelle insieme. A reagire dopo la tragica notizia della dipartita della 22enne, che era sparita dall’11 novembre da Vigonovo (Venezia), è stato anche il fratello Davide. Anche da parte di lui è arrivata una dedica strappalacrime per dire addio all’amata sorella che non c’è più.

Davide Cecchettin ha postato un’immagine di Giulia in compagnia di un enorme peluche raffigurante un orso e ha scritto: “I love you susumina“, ovvero il soprannome che dava alla studentessa universitaria, che non è nemmeno riuscita ad avere la gioia di laurearsi.