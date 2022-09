Giovanni Zilioli morto a soli 19 anni. Incidente stradale a Salò, nel bresciano. Il giovane era a bordo di un’auto guidata da un amico che si è ribaltata in strada. Ancora da stabilire la dinamica dell’incidente. L’auto condotta da un amico si è ribaltata per poi urtare un’altra vettura. Sul posto sono subito attivati i soccorsi, medici e infermieri si sono subito accorti delle gravissime condizioni del giovane. Trasportato in codice rosso con l’ambulanza, Giovanni è stato dichiarato morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Illeso l’amico al volante e altri due ragazzi. Giovanni Zilioli era il più piccolo di tre fratelli 19 anni appena compiuti era nato e cresciuto a Gavardo, dove aveva frequentato le scuole elementari e le medie, per poi proseguire gli studi all’Istituto alberghiero Caterina De Medici di Gardone Riviera.

Giovanni Zilioli, 19enne morto in un incidente a Salò

Giovanni Zilioli aveva compiuto da poco 19 anni, a giugno aveva conseguito la maturità e la scorsa settimana aveva cominciato a seguire le lezioni in università, a Brescia. Dalle prime ricostruzioni e come dicono in paese, lo schianto è stato causato dell’asfalto bagnato e subito dopo una curva da tanti considerata “maledetta”e dove in passato si sono verificati altri gravi incidenti.

A Gavardo a decine di persone, e tantissimi ragazzi, si sono presentate alla Domus Aurora per l’ultimo saluto a ragazzo a Giovanni Zilioli nato e cresciuto nel Comune valsabbino, in attesa del funerale che sarà invece celebrato martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale del paese, sconvolto per la morte del ragazzo, ultimo di tre figli.

Come riporta il Giorno, la salma è arrivata alla Domus Aurora dove è stata aperta la camera ardente. Arrivati numerosissimi gli amici per mostrare vicinanza alla famiglia, ai genitori e ai fratelli di Giovanni. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, stanno lavorando per ricostruirla i carabinieri del Radiomobile di Salò con il supporto dei colleghi della stazione di Gavardo. Minore di tre fratelli Giovanni lascia la mamma Sabina, il papà Giancarlo e i fratelli Giacomo e Simone. I funerali si svolgeranno martedì 27 settembre, alle 16 nella parrocchiale di Gavardo.