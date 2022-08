Prende una piega che nessuno avrebbe mai voluto. Si aggrava, e di molto, la situazione della soldatessa che ha travolto e ucciso Giovanni Zanier. Parliamo del ragazzo falciato sulla pista ciclabile di Porcia (Pordenone). Giovanni aveva appena 15 anni e per lui, dopo lo schianto, non c’è stato più nulla da fare. Ora emerge che la ventenne statunitense responsabile dell’incidente, era ubriaca.

L’alcoltest ha dato esito positivo: il tasso alcolemico nel sangue era pari a 2,09 grammi per litro, in pratica 4 volte il limite consentito. A renderlo noto è l’Ansa da fonti investigative. Per la giovane militare ora le cose si mettono male. Naturalmente sulla scorta della perizia dei Carabinieri e all’esito positivo dell’alcoltest, la Procura di Pordenone ha chiesto al Gip del locale Tribunale la convalida dell’arresto, avvenuto in flagranza di reato. Alla ragazza sono stati quindi concessi i domiciliari.





Da quello che si sa, la soldatessa si trova agli arresti all’interno della Base Usaf di Aviano. Solo successivamente si capirà se la giovane proseguirà il percorso giudiziario in Italia o nel suo Paese, come spesso accade in base ad accordi internazionali per i militari statunitensi all’estero.

Nel frattempo sul luogo dove è morto Giovanni è un susseguirsi di gente. Mazzi di fiori, messaggi, lumini. La pista ciclabile è diventata un luogo testimonianza di affetto e preoccupazione per quanto accaduto. Come abbiamo detto, da ieri tante persone, tra parenti e amici coetanei della vittima, sono giunte sul posto, fermandosi per qualche minuto.

Così come una ragazza bionda dai capelli lunghi che, deposto un mazzo di fiori, è rimasta a lungo, commossa e a tratti in lacrime. Nessuno ancora crede a cosa sia successo, una dinamica per certi versi inspiegabile quanto banale. Un quindicenne che non riuscirà a diventare adulto. L’ennesimo.

