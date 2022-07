Giovanni Rizzo morto in un incidente a Ragusa a 31 anni. Una vera e propria tragedia si è abbattuta su un’intera città e su tutti coloro che gli volevano bene. La tragedia si è registrata nella giornata di mercoledì 13 luglio in Sicilia e l’impatto con la sua moto è stato pazzesco. I sanitari non hanno potuto fare niente per salvarlo, infatti il suo decesso è avvenuto sul colpo. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo a due ruote guidato dal giovane si è schiantato contro una vettura.

Giovanni Rizzo morto in un incidente a Ragusa.





Giovanni Rizzo morto per un incidente a Ragusa

Giovanni Rizzo morto per un incidente a Ragusa. Il sinistro si è verificato nelle vicinanze dell’ospedale Giovanni Paolo II sulla strada denominata ‘Malavita’. Non si conosce ancora l’esatta dinamica, le forze dell’ordine sono quindi al lavoro per saperne di più e in particolare a lavorare sono i poliziotti locali. Tantissimi i messaggi scritti dagli amici, come sottolineato dal sito Fanpage, visto che era amato moltissimo ed era anche noto per essere un dipendente di un supermercato.

Questi alcuni dei messaggi riportati sui social in memoria di Giovanni Rizzo, originario di Santa Croce Camerina: “Sei riuscito a portarmi al concerto di Ultimo…riposa in pace amico e fratello… per sempre nei nostri cuori”, “Fai buon viaggio, ti mando un enorme abbraccio, ovunque tu sia Giovanni”, “Eri il più buono di tutti”. L’ultimo saluto avrà luogo nella giornata del 16 luglio. L’annuncio è arrivato dai suoi parenti e dal suo manifesto funebre è stato possibile scoprire qualche altro dettaglio in più sullo sfortunato motociclista.

Nel manifesto funebre è scritto che a dire addio a Giovanni Rizzo sono: la madre, il padre, il fratello Salvatore con Roberta, la sua fidanzata Erika, gli zii, i cugini, tutti i parenti e gli amici. I funerali saranno celebrati alla Chiesa Madre, che sarà raggiunta in corteo. Quest’ultimo inizierà alle ore 10 di sabato 16 luglio dalla casa del 31enne.

