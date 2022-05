“Non doveva finire così”. Giovanni muore all’improvviso a 34 anni: doveva sposarsi presto

Giovanni Anastasio è morto. A breve avrebbe coronato uno dei sogni più belli che una persona insegue nel corso della sua vita, infatti era intanto nella preparazione di tutti i dettagli per unirsi in matrimonio con la sua compagna Valentina. Ma il destino è stato davvero tremendo per lui, che si è spento improvvisamente a 34 anni. L’intero paese di Afragola, in provincia di Napoli, non riesce a darsi pace e nemmeno una spiegazione ragionevole sul perché sia finita così prematuramente la sua esistenza.

Ovviamente, oltre al comune di Afragola, che ad inizio anno era stato coinvolto in un altro fatto di cronaca angosciante, ad essere maggiormente distrutta dal dolore per il decesso di Giovanni Anastasio è quella che sarebbe diventata sua moglie. Non sarà semplice per lei accettare tutto questo. Stando a quanto è stato possibile apprendere finora, il 34enne è morto a causa di un malore che se l’è portato via per sempre in un attimo. Inutili i soccorsi e tutte le manovre di rianimazione, ha perso la vita e ora sono davvero moltissime le persone che lo stanno omaggiando sui social network.





Giovanni Anastasio è morto ad Afragola: doveva sposarsi a breve

Su Facebook, dopo che si è diffusa la notizia che Giovanni Anastasio di Afragola fosse morto, tra i numerosi post questo è stato uno dei più dolorosi e commoventi: “Mi hai distrutta. La più brutta notizia che potevo ricevere, il mio gigante buono nn c’è più! Eri pieno di vita, pieno di progetti, sempre disponibile ad aiutare il prossimo. La vita è ingiusta, Dio prende con sé sempre i più buoni, mancherai al cuore. Eri speciale Ti porterò con me così, con il tuo fantastico sorriso…nn doveva andar così”.

Il sito Napoli Today ha anche riportato un altro messaggio di addio, scritto da alcuni colleghi che lavoravano insieme a Giovanni Anastasio: “Questa è una mattina molto triste per la nostra azienda. Una bruttissima notizia, di quelle che non avremmo mai voluto ricevere, ha squarciato i nostri cuori: è venuto a mancare Giovanni Anastasio, un validissimo collaboratore e, soprattutto, un grandissimo amico. Tutta l’azienda si stringe calorosamente attorno alla famiglia a cui va tutto il nostro affetto. Ciao Giovanni. R.I.P.”.

Come si può evincere da quest’ultima foto che abbiamo pubblicato, il povero Giovanni Anastasio aveva deciso di provare un’avventura in politica, candidando alla carica di consigliere comunale del comune di Afragola nelle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021, a supporto di Giustino sindaco. Ora si stava concentrando sulle future nozze con la sua partner, ma la morte lo ha raggiunto improvvisamente.

