La mascherina che indossa lascia vedere solo gli occhi, sembra scattata dentro il corridoio di un ospedale dove, probabilmente, Giovanni Allevi sta continuando le cure contro il mieloma multiplo diagnostica negli anni scorsi. Il mieloma multiplo è un tumore maligno che colpisce alcune cellule del sistema immunitario, creando danni a vari organi e tessuti. Si sviluppa generalmente in persone di età superiore ai 50 anni ed è spesso accompagnato da dolore, fratture e distruzione ossea.

Nella foto, infatti, si vede Allevi indossare un busto ortopedico. Inutile dire quanto lo scatto abbia scaldato il cuore dei fan che non vedono l’ora di rivederlo dal vivo. “Che grande forza che hai maestro Giovanni!! Non è facile, ma per te stesso, per le persone che ti vogliono un mondo di bene, per la tua musica, (che è la tua ombra), per ogni piccola cosa che ti circonda… FORZA, Forza, forza, sempre, sempre e sempre”, si legge sui social.





Giovanni Allevi, il musicista aggiorna sulla sua salute

E ancora: “Sei un genio, genio. Talento naturale quelli che ne nascono uno ogni secolo, non mollare questo è il momento di scrivere la migliore musica della tua vita, un inno alla guarigione, per te e per tutte le persone che come te soffrono ! Pubblicala e dedichiamola a tutti che sia un Natale di pace, salute e serenità con affetto”.

Giovanni Allevi ce la sta mettendo tutta, come dimostra la didascalia a margine della foto: “Giulio Cesare dice che è più facile trovare uomini disposti a morire che trovare quelli disposti a sopportare il dolore con pazienza. Beh, Giulio, io continuo a vivere, e siamo in tanti, molti di più di quanto immagini!”. L’attesa per vedere Giovanni Allevi potrebbe essere molto breve.

Recentemente è stato annunciato come ospite al prossimo Sanremo. “Tornerà a suonare dal vivo”, ha detto Amadeus. Una notizia che speriamo potrà esser confermata, rivedere sul palco il maestro Allevi sarebbe un motivo di gioia non solo per i suoi fan, ma per tutti quelli che lottano contro questa malattia.