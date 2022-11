Morte di Lucia Piccioli, autopsia sulla giovane mamma. Appena 39 anni e un dolore troppo grande da sopportare per il cuore di familiari e amici. Lucia, come riportano le colonne de Il Messaggero, avverte un malore improvviso intorno alle 19:30 di giovedì sera. La giovane mamma ha iniziato ad accusare problemi respiratori, così il marito ha chiesto l’intervento dell’ambulanza. Nonostante il tempestivo arrivo del 118, il cuore di Lucia purtroppo ha smesso di battere. Si chiede chiarezza sul caso.

Lucia Piccioli muore a 39 anni in seguito a un improvviso malore. Sotto choc il marito della giovane mamma che lascia per sempre i suoi cari. La tragedia si è consumata un’abitazione di via San Pio X, nel quartiere Marina di Sotto. Il medico necroscopo dell’Asur ha deciso di far eseguire un’autopsia sul corpo della vittima. Sospesi dunque anche i funerali, per permettere il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale di San Benedetto dove verrà sottoposta ai dovuti esami che potranno aiutare a comprendere le cause che hanno condotto al decesso.

Gli accertamenti tecnici sul corpo di Lucia sono stati affidati ed eseguiti dall’anatomopatologa Rosanna Zamparese, unitamente a due medici della medicina legale dell’Area Vasta 5, come si apprende su Il Resto del Carlino: “Un procedimento che in un primo luogo era stato escluso, tanto che la salma della giovane mamma era stata portata nella casa funeraria Nucci dov’è stata allestita la camera ardente in attesa del rito funebre”.

“A seguire gli organi competenti, invece, hanno disposto gli accertamenti per eseguire i prelievi di liquidi al fine stabilire la causa dell’improvviso decesso”, si legge ancora. I risultati si lasceranno attendere e nel frattempo i familiari della vittima, raccolti nel dolore per l’improvvisa perdita, non si danno pace.

Dopo gli accertamenti tecnici la salma è stata portata in Chiesa per permettere l’ultimo saluto a Lucia prima della tumulazione nel cimitero di San Benedetto. Lucia lascia il marito Simone, il papà Alvaro, la mamma Francesca e la sorella Chiara, oltre alla figlioletta Asia. Un’angoscia che ha colpito tutto il paese situato in provincia di Ascoli Piceno.