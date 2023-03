Lutto nel mondo del giornalismo. Addio alla giornalista e figlia d’arte. L’annuncio è arrivato da Articolo 21, associazione alla quale la giornalista contribuiva nel ruolo di garante. Una vita trascorsa accanto al padre, uno dei più grandi giornalisti italiani, scomparso nel novembre del 2007.

Originaria di Bologna, la giornalista si era laureata in Lettere all’Università degli Studi di Milano. È stata direttrice di Insieme, Intimità e Novella 2000 e vicedirettrice della rivista Oggi. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato anche in tv accanto al padre Enzo nel 2007, nella redazione della trasmissione televisiva RT Rotocalco Televisivo. Non sono state rese note le cause di morte. I funerali si terranno sabato 18 marzo a Pianaccio e per volontà della stessa giornalista e scrittrice verrà poi sepolta vicino ai suoi cari.

Leggi anche: “Riposa in pace, amore mio”. Lutto nella musica, morto il famoso cantante: è la moglie a dare la tragica notizia





Bice Biagi, morta la giornalista e figlia di Enzo Biagi

L’anno successivo Bice Biagi ha pubblicato per la Rizzoli Editore un libro dedicato al padre Enzo, grande giornalista che le ha trasmesso l’amore per la scrittura e il giornalismo. Il titolo del libro è In viaggio con mio padre. Insieme alla sorella Carla presiedeva il comitato promotore del Premio Enzo Biagi. “Una perdita dolorosa, un vuoto incolmabile come quello lasciato da Enzo, tra i fondatori insieme a Bice di Articolo 21”, si legge sul sito dell’associazione.

“Forte e volitiva, ironica e franca, Bice è sempre stata accanto al padre nella lotta contro l’editto bulgaro di Berlusconi che si abbatté su di lui, Luttazzi e Santoro il 18 aprile 2002, quando era alla Rai. Ha sempre avuto come impegno – si legge ancora su Articolo 21, che ha scritto un ricordo sulla giornalista scomparsa – la difesa dei diritti delle donne e come baluardo di riferimento la Costituzione”.

Tanta tristezza per la morte di #BiceBiagi paladina della libertà di stampa come il padre #EnzoBiagi. Il coraggio di essere scomodi. Non è da tutti https://t.co/NjTeFaNNuh — tiziana ferrario 🇮🇹🇪🇺🌍 (@TizianaFerrario) March 16, 2023

“All’epoca dei primi movimenti studenteschi era iscritta alla Facoltà di Lettere alla Statale di Milano ed era già molto attiva nel sostenere battaglie di libertà”, si legge ancora. “È mancata Bice Biagi. Tanti ricordi di tre anni di lavoro con Enzo, Bice una presenza costante. RIP #bicebiagi”, ha scritto su Twitter il collega e giornalista Marco Varvello. Tanti sono i ricordi sui social, come quello di Tiziana Ferrario: “Tanta tristezza per la morte di #BiceBiagi paladina della libertà di stampa come il padre #EnzoBiagi. Il coraggio di essere scomodi. Non è da tutti”.