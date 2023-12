Una doppia tragedia ha lasciato senza parole e nella sofferenza più profonda un’intera città. Papà e figlia sono morti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra, col primo che è deceduto in seguito all’immenso dolore causato dalla perdita della donna. La notizia è diventata subito di dominio pubblico, data la coincidenza temporale, e sono davvero in tantissimi a piangere le loro dipartite. Diana e Giorgio se ne sono andati quasi in simultanea.

Infatti, stando al racconto del sito La Tribuna di Treviso, papà e figlia sono mosti a pochi giorni di distanza con lei che è stata la prima ad esalare l’ultimo respiro a causa di una grave malattia. Ha provato a lottare per guarire, ma purtroppo la patologia ha avuto la meglio su di lei e se l’è portata via per sempre all’età di 53 anni. Troppa tristezza per papà Giorgio, che non ce l’ha proprio fatta a reagire di fronte a quel tragico addio.

Giorgio e Diana, papà e figlia morti a pochi giorni di distanza

Papà e figlia sono morti davvero a pochi giorni di distanza, con la 53enne che si è spenta per un tumore. Dopo il decesso della donna, sono state organizzate le esequie per omaggiarla un’ultima volta. Ma proprio nel giorno in cui si sono celebrati i funerali, Giorgio Mazzon ha avuto un malore improvviso ed è morto a 86 anni. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 e il successivo trasferimento in ospedale, per lui non c’è stato niente da fare.

Lui era molto conosciuto nella provincia di Treviso avendo lavorato come tappezziere. Diana aveva lasciato anche il suo compagno Walter e un figlio di nome Simone. La sua dolce metà aveva scritto sui social: “Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno voluto ricordare e partecipare con dolore alla perdita della mia cara adorata e amata Diana. Ora è un bellissimo angelo e rimarrà per sempre dentro ognuno di noi. Grazie veramente di cuore”.

I funerali di Giorgio Mazzoni si svolgeranno il 9 dicembre nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rovere. A dirgli addio sono la moglie Vanda, il nipote Simone e tutti i suoi familiari e amici. In seguito ci sarà la sua sepoltura al cimitero di San Lazzaro.