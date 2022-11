Governo, salta la contestata norma sulle multe a non vaccinati

Decisione improvvisa e inaspettata di Giorgia Meloni sul tema vaccini. Si era vociferato in questi giorni di un provvedimento in arrivo, che avrebbe cambiato le carte in tavola, ma a sorpresa la presidente del Consiglio ha adesso fatto un’altra scelta che potrebbe scontentare una platea di persone. Intanto, la giornata del 3 novembre è sicuramente molto importante per la leader di Fratelli d’Italia, che ha una serie di incontri istituzionali europei. La prima a reagire è stata la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Giorgia Meloni è al lavoro non solo sull’argomento vaccini, ma su altre tematiche altrettanto significative. Dall’ultimo libro di Bruno Vespa è emerso il suo obiettivo da raggiungere: “Dobbiamo vedere come superare l’inverno senza che le bollette esplodano, sperando di tranquillizzarci da marzo in poi. Se l’Europa non riuscisse a tagliare l’allineamento del costo del gas da quello dell’energia elettrica, che è fonte di grandi speculazioni, lo faremo noi. Ci sono poche briciole, ma vogliamo dare qualche segnale, come la tassazione al 15 per cento sugli aumenti di reddito”.

Giorgia Meloni e i vaccini: “Saltano multe per no vax”

A breve vi racconteremo tutto sulla decisione di Giorgia Meloni sui vaccini e soprattutto le multe da comminare ai no vax. Intanto, la Metsola ha fatto sapere: “Benvenuta Presidente Giorgia Meloni all’Europarlamento. L’Italia ha sempre avuto un ruolo centrale nell’Ue. Più che mai, con l’invasione Russa dell’Ucraina, prezzi dell’energia alle stelle e inflazione in aumento, dobbiamo rimanere uniti. Siamo più forti se stiamo insieme”. Successivamente incontri previsti anche con Ursula Von der Leyen della Commissione Europea e Charles Michel del Consiglio Europeo.

Sul sito Repubblica è emerso cosa è stato deciso da Giorgia Meloni sulle multe ai non vaccinati. A quanto pare, non è stato presentato l’emendamento al Dl aiuti ter che avrebbe sospeso le multe. Il Mef aveva dato la sua autorizzazione a procedere, ma al momento non ci sono state novità in merito e quindi è saltata la sospensione. Stando ad alcune fonti direttamente dal Parlamento, il governo di centrodestra sarebbe comunque al lavoro per dare vita ad un provvedimento che tocchi con maggiore consistenza questo tema.

Parlando dei suoi incontri in Europa, Giorgia Meloni aveva affermato: “Sarò a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee. La voce dell’Italia in Europa sarà forte: siamo pronti ad affrontare le grandi questioni, a partire dalla crisi energetica, collaborando per una soluzione tempestiva ed efficace al fine di sostenere famiglie e imprese e mettere un freno alla speculazione”.