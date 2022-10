Giorgia Meloni prepara il nuovo governo: e ci saranno sorprese. Durante l’esecutivo nazionale di Fdi Giorgia Meloni, raccontano alcuni presenti, avrebbe promesso che rispetterà le richieste degli alleati per la formazione del governo, quel che conta è avere la persona giusta al posto giusto. Al di là del politico e del tecnico, sarebbe stato il ragionamento, la leader di via della Scrofa vorrebbe in squadra chi ha le competenze e l’esperienza. Tradotto: serve il profilo giusto per ogni casella.



Meloni non avrebbe fatto alcun nome ribadendo in questa fase delicata delle trattative la necessità di essere prudenti e di mantenere il massimo riserbo, visto che ancora non ha avuto l’incarico del capo dello Stato e ci tiene a rispettare le istituzioni. “Come chiesto dai cittadini”, il prossimo governo “porterà avanti politiche in discontinuità rispetto a quelle messe in piedi in questi anni dagli esecutivi a trazione Pd. E per farlo intendiamo mettere in piedi il Consiglio dei ministri più autorevole e di alto profilo possibile.

Giorgia Meloni, nel nuovo governo possibili molti tecnici



Questo significa che non sarà composto per risolvere beghe interne di partito o proponendo qualsiasi nome o per rendite di posizione”, avrebbe sottolineato affermando: “Intendiamo mettere in piedi il Consiglio dei ministri più autorevole e di alto profilo possibile”. “Si parte dalla competenza e se quella migliore dovesse essere trovata al di fuori degli eletti, a partire da Fdi, questo non sarà certo un limite”, ha osservato quindi Meloni parlando ai suoi.



Questo, però, “non cambia la natura fortemente politica del governo”, ha rimarcato la leader di Fratelli d’Italia, “perché i governi sono politici quando hanno un mandato popolare, un programma definito, una visione chiara e una guida politica”. Il messaggio al suo mondo è chiaro: “La situazione è difficile, i problemi enormi. Il peso è enorme. Prepariamoci”.



Significa appellarsi alla serietà. E significa chiedere al partito, che probabilmente dovrà accettare un esecutivo composto da ministri tecnici d’area nei ruoli chiave, di non creare problemi. Promette profili competenti, “i migliori”. E aggiunge: “Questo è il momento della responsabilità, bisogna tenere i nervi saldi”. Inutile dire che il pensiero sia andato subito a Mario Draghi e al suo governo di tecnici, governo che la leader di FDI non vedeva certo di buon occhio.

