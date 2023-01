“L’ho ucciso io”. Omicidio Gigi Bici, l’assassino ha confessato: il movente choc

Alla fine è arrivata la confessione sull’omicidio di Gigi Bici, all’anagrafe Luigi Criscuolo, 60enne conosciuto da tutti a Pavia con quel nome per la sua popolare rivendita di biciclette. L’uomo era scomparso, ed era stato ucciso, l’8 novembre 2021 e trovato morto un mese dopo, il 20 dicembre 2021.

Il cadavere di Gigi Bici era stato rinvenuto in un campo vicino alla villa di Barbara Pasetti, fisioterapista che era stata coinvolta nella misteriosa vicenda del suo ritrovamento e arrestata con l’accusa di tentata estorsione. La donna, infatti, aveva tentato di ricattare la famiglia della vittima prima del ritrovamento del cadavere.

Leggi anche: “Ho ammazzato un uomo”. Chi l’ha visto, confessione choc in diretta. Federica Sciarelli e pubblico sconvolti





Gigi Bici, Barbara Pasetti ha confessato l’omicidio

Non era chiaro se e quale ruolo avesse avuto nel rapimento e nell’uccisione dell’uomo, ma la donna si era sempre professata innocente. A più di un anno dalla morte di Gigi Bici, è arrivata la confessione del suo omicidio. A uccidere il 60enne è stata proprio Barbara Pasetti, che agli inquirenti ha ammesso di aver tolto la vita all’uomo utilizzando una pistola che lei stessa gli aveva consegnato per uccidere l’ex marito Andrea Toffano.

Gigi Bici si è poi tirato indietro, le ha restituito la pistola e – secondo la donna – le avrebbe chiesto dei soldi per stare zitto. A quel punto Barbara Pasetti ha deciso di ucciderlo. Gli “ultimi accertamenti consentono di ritenere che l’aggravante della premeditazione originariamente contestata non fosse in realtà sussistente”. E che i fatti “si sono svolti in modo repentino e sostanzialmente occasionale, attraverso l’uso di un’arma che lo stesso Criscuolo aveva consegnato a Pasetti”.

L’ultima fase delle indagini, si legge nel comunicato della procura, “è stata volta a cercare ulteriori elementi di riscontro dell’impianto accusatorio, che ha trovato integrale conferma nelle dichiarazioni rese da Pasetti nell’interrogatorio alla quale lei stessa ha richiesto di sottoporsi il 5 ottobre 2022 nell’alveo del quale ha ammesso gli addebiti”.