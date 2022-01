Tragedia al bar, Gianluca muore sotto gli occhi degli amici. Inutili i soccorsi del 118

Un dramma incredibile si è portato via per sempre Gianluca Bisello. L’uomo, che aveva 57 anni, è morto sotto gli occhi dei suoi amici e di altri clienti all’interno di un bar. Nessuno poteva immaginare di dover assistere ad una simile tragedia, che ha lasciato tutti nel dolore. Nonostante i soccorsi immediati, per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto per soffocamento, infatti la sua dipartita si è registrata mentre era intento a consumare un aperitivo. Da lì in poi non si è capito nulla in pochi istanti.

Gianluca Bisello si era recato con i suoi amici nel bar ‘L’incontro pub caffè’ di Lozzo Atestino, in provincia di Padova. Erano passate da mezz’ora le 17, quando ha iniziato a bere e a mangiare un sandwich. Ma proprio mentre stava ingerendo il cibo, ha fatto subito cenno di avere grosse difficoltà nella deglutizione e ha fatto comprendere ai presenti di essere in procinto di soffocare. Ha tentato di alzarsi subito dal tavolo e si è dimenato, ma improvvisamente è caduto per terra e non si è più rialzato.

Dunque, dopo aver avvertito un inizio di soffocamento, Gianluca Bisello si è alzato dalla sedia e ha provato a raggiungere il bagno ma non è stato in grado di andarci. Infatti, il suo corpo ha ceduto immediatamente lasciando interdetti amici e clienti dell’attività commerciale veneta. A riferire tutti i dettagli di questa triste storia è stato ‘Il Gazzettino’, che ha anche pubblicato la foto della vittima. Precisamente l’accaduto si è verificato in una frazione di Lozzo Atestino, che si chiama Valbona.





Il tramezzino che stava mangiando ha dunque causato la morte di Gianluca Bisello, che era originario proprio del paese padovano. Una volta persi i sensi, il 57enne non si è più risvegliato e tutti i soccorsi dei sanitari, con l’effettuazione anche della classica manovra di Heimlich, si sono rivelati vani. Sembra che comunque ad uccidere l’uomo possa essere stato un improvviso attacco cardiaco. Servirà probabilmente l’autopsia a chiarire ogni dettaglio su questa inaccettabile per tutti coloro che gli volevano bene.

Secondo quanto rivelato dal fratello di Gianluca Bisello, l’uomo era stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla gola un paio di anni fa e questo potrebbe aver inciso nella sua difficoltà di deglutizione. I suoi funerali saranno celebrati nella giornata di mercoledì 26 gennaio alle ore 10, all’interno della chiesa situata nel paese di Lozzo Atestino.