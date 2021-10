Ennesima tragedia sulla strada, l’auto si ribalta più volte: Giacomo muore a 33 anni

Un’altra tragedia sulle strade italiane. Il violento sinistro si è verificato nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre lungo la strada provinciale 122 che collega Matelica a Gagliole, nelle Marche. Erano circa le 3 e 30 quando l’automobile sulla quale viaggiavano due amici di 33 e 25 anni, una Lancia, è finita fuori strada. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia il mezzo si è capovolto più volte finendo in un campo.

E ad avere la peggio è stato Giacomo Bonci che è deceduto a seguito delle ferite riportate. Il suo compagno di viaggio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Le Torrette di Ancona. Il ragazzo non è comunque in pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente né si conosce il motivo per cui la macchina sia finita fuori strada.

Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118, una squadra di vigili del fuoco, i carabinieri di Matelica e Camerino e la polizia stradale. Purtroppo i tentativi di rianimare il 33enne Giacomo Bonci sono stati inutili. L’auto sulla quale viaggiava insieme all’amico il 25enne M . P. è finita fuori strada in località Forca, dopo una curva in salita. Giacomo era molto conosciuto nel suo paese natio, San Severino Marche.





La vittima Giacomo Bonci avrebbe compiuto 34 anni il prossimo 3 novembre. Era il figlio di Andrea Bonci dell’omonima azienda di San Severino Marche. Una famiglia e un’attività molto note in zona. Il ragazzo viveva a San Severino Marche e lavorava in un centro commerciale di Tolentino. La comunità è sotto shock per la disgrazia e in apprensione per l’altro ragazzo ferito.

Tra le cause dell’incidente costato la vita al 33enne Giacomo Bonci c’è anche l’ipotesi del colpo di sonno. Ma ogni dubbio verrà tolto dagli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine. Intanto una cittadina, San Severino Marche, piange la scomparsa di un altro giovane. L’altro ragazzo a bordo dell’auto è in ospedale ma non ha riportato ferite gravi.