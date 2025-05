Una tragedia immane ha colpito il cuore di Misterbianco, un paese della cintura urbana di Catania, sconvolgendo un’intera comunità. Una madre, Annamaria Geraci, 40 anni, ha compiuto un gesto estremo e irreparabile: ha preso in braccio la sua bambina di appena sette mesi, Maria Rosa, ed è salita fino alla terrazza al terzo piano della loro abitazione. Da lì, senza alcun segno apparente di esitazione, l’ha lanciata giù nel vuoto, davanti agli occhi attoniti dei vicini. Un volo di oltre dodici metri, che non ha lasciato scampo alla piccola. Incredibilmente, subito dopo, la donna è rimasta immobile sul balcone, guardando la figlia agonizzare sull’asfalto.

In casa, al momento del dramma, c’erano anche il compagno della donna, il loro figlio maggiore di sette anni – ora in stato di shock – la suocera e una cognata. Tutti hanno tentato, senza riuscirci, di evitare l’impensabile. Annamaria soffriva da tempo di una grave crisi post partum, tanto che era stata sottoposta a un Trattamento sanitario obbligatorio e seguita dai servizi sociali e dal dipartimento di salute mentale dell’Asp di Catania. Secondo parenti e amici, pur mostrando affetto per il primogenito, “rifiutava la piccola”, che era stata accudita fin dalla nascita quasi esclusivamente dalla nonna e dalla zia paterne. Quel giorno, mentre il compagno dormiva dopo il turno notturno come operatore ecologico, lei ha approfittato di un attimo di distrazione in casa. In pochi istanti ha portato la bambina sulla terrazza e l’ha lasciata cadere nel vuoto.

Il terribile racconto dei testimoni sulla tragedia

La scena successiva è stata di puro orrore. Alcuni vicini raccontano di aver visto la donna ferma sulla ringhiera, in silenzio. Il padre della piccola, svegliato dalle urla, si è precipitato in strada. La figlia era a terra, in una pozza di sangue. Ha provato invano a soccorrerla, poi, sopraffatto dal dolore, è tornato in casa e avrebbe tentato di farsi del male. Colpito da un malore, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Catania, lo stesso dove un’altra ambulanza aveva portato la bambina, che però era già deceduta. Dopo alcune ore, l’uomo è stato dimesso, ma lo stato di prostrazione resta gravissimo.

I carabinieri della Tenenza di Misterbianco e della Compagnia Fontanarossa sono intervenuti subito dopo l’accaduto. Hanno preso in custodia Annamaria Geraci, portandola in caserma, dove è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Augusto Rio e dall’aggiunto Sebastiano Ardita, si concentrano ora sulla ricostruzione delle responsabilità e sulla verifica delle misure di protezione attivate in precedenza dalla rete socio-sanitaria. La donna, orfana di madre e figlia di un medico che non risiede più in Sicilia, era sottoposta a un’amministrazione di sostegno, con provvedimento del Tribunale di Catania.

L’intera famiglia del compagno viveva con lei proprio per non lasciarla mai sola, nella consapevolezza della sua fragilità. Eppure, nessuno, raccontano, aveva mai immaginato un epilogo simile. “A volte era nervosa – ha raccontato una parente – ma non c’erano segnali che potessero far presagire una tragedia. La suocera e la cognata si erano trasferite per starle vicino e badare ai bambini, non la lasciavano mai sola”. Una situazione di apparente controllo, che non è bastata a evitare l’irreparabile.

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha espresso il dolore di un’intera cittadinanza: “Una tragedia micidiale, siamo tutti sconvolti, senza parole. Era seguita dall’Asp, dal Tribunale. La famiglia le stava accanto, come il compagno, un lavoratore, una persona perbene. Siamo sotto shock”. L’assessora comunale ai Servizi sociali, Marina Virgillito, ha dichiarato con voce rotta dall’emozione: “Abbiamo fatto tutto quello che burocraticamente era possibile fare, per il resto…”. Una frase lasciata in sospeso, come sospesa resta una domanda che ora brucia: cosa si poteva fare di più per evitare questa morte assurda?

