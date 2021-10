“Il suo corpo bruciato”. Choc nel mondo della politica, il ritrovamento dei carabinieri

Gangi, ritrovato il corpo dell’ex assessore Domenico Nigro. Si era recato presso le sue tenute in campagna, lasciando detto alla famiglia che avrebbe dedicato del tempo alla pulizia dei terreni. Poi dell’ ex assessore di 75 anni da anni in pensione nessuna traccia. A lanciare l’allarme la moglie, non vedendolo più fare ritorno a casa.

Dopo la chiamata al 112, per tutto il territorio di Gangi sono state avviate le ricerche dell’uomo coordinate dal distaccamento forestale di Gangi. Poi l’avvistamento dall’alto dell’elicottero di un’area colpita visibilmente da un incendio, dunque la tragica scoperta. Infatti dopo estenuanti ore di operazioni sul campo, il cadavere del 75enne è stato ritrovato carbonizzato tra le sterpaglie in località Eolica.

Rinvenuti, poco distante dal cadavere, anche gli occhiali, un cappello e le scarpe e stando alle prime informazioni, secondo gli inquirenti, l’ex assessore di 75 anni pare sia stato picchiato selvaggiamente per poi essere dato alle fiamme. Sul caso indagano la Procura di Termini Imerese e i carabinieri della compagnia di Petralia.





Nessun movente e nessun presunto sospetto artefice del gesto, gli inquirenti stanno vagliando ogni pista per risalire a una puntuale dinamica sulla morte di Domenico Nigro, ex insegnante presso l’istituto agrario di Castellana Sicula ed ex assessore del piccolo comune, che una volta in pensione, era solito dedicare il tempo nella gestione dei terreni di cui era proprietario.

Dopo le operazioni del recupero del cadavere, la Procura di Termini ha disposto l’autopsia sulla salma presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico. Da chiarire, dunque, se l’ex assessore è stato vittima di un incidente o se dietro alla sua morte esiste un’altra verità.