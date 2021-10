Tragedia sulla statale. Elisa, 19 anni, muore sul colpo nella notte: sbalzata fuori dall’auto

Le strade italiane tornano a bagnarsi di sangue. È una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità quella avvenuta nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre. Elisa De Angelis, giovane studentessa di Racale, provincia di Caserta, è morta a seguito di uno spaventoso incidente sulla strada statale 274, all’altezza dello svincolo per la Baia verde di Gallipoli. Era circa l’una di notte quando la macchina su cui viaggiava la 19enne con altri tre coetanei, un maschio e due donne, è andata a schiantarsi sul guard rail.

L’impatto è stato tremendo e la ragazza è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. È deceduta sul colpo. Non si conoscono ancora le cause per cui il conducente abbia perso il controllo della macchina. Sicuramente l’asfalto reso viscido dalla pioggia è da annoverare tra i motivi del sinistro. Tra i quattro giovani che si trovavano nella Ford C-Max Elisa De Angelis è stata la più sfortunata.

Il terribile incidente ha sconvolto l’intera provincia leccese e il paese dei quattro ragazzi. Per fortuna gli altri giovani hanno riportato ferite lievi, guaribili in circa trenta giorni. Sono stati tutti trasportati all’ospedale locale, il “Sacro Cuore di Gesù”. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile, cui spetta il compito dei rilievi e della ricostruzione della dinamica, i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli e gli operatori del 118.





Per la 19enne Elisa De Angelis, invece, non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’auto su cui viaggiavano i quattro ragazzi, di proprietà della mamma del conducente, è stato posta sotto sequestro. Al momento non si ha ancora notizia dell’esito degli accertamenti disposti come di consueto in questi casi.

Una serata tra amici si è trasformata dunque in tragedia. Elisa De Angelis e i suoi tre amici erano stati fuori a divertirsi e la 19enne ha trovato la morte sulla strada statale 274 che collega Gallipoli a Leuca. L’incidente è avvenuto all’altezza di una curva.