Eni al FuoriSalone di Milano: la mobilità sostenibile diventa un gioco

L’Eni al FuoriSalone di Milano – Torna l’atteso appuntamento annuale del FuoriSalone di Milano, ricco di eventi che uniscono divertimento e scoperta. Un momento che si preannuncia particolarmente coinvolgente è dedicato alla mobilità sostenibile, tema di grande attualità affrontato in maniera innovativa grazie all’installazione-gioco presso l’Orto Botanico di Brera, realizzata da Italo Rota e Carlo Ratti Associati per Eni come co-producer del Progetto Mostra Interni Design Re-Evolution e accessibile al pubblico da ieri 17 aprile fino al 26 aprile.

Walk the talk – Energia in movimento, come trasformare la mobilità urbana

Nell’affascinante location dell’Orto Botanico di Brera, i visitatori possono percorrere l’installazione-gioco che esprime chiaramente il senso dell’attività di Eni Sustainable Mobility, la nuova società di Eni dedicata a sviluppare soluzioni sempre più efficaci di mobilità sostenibile, in linea con l’impegno assunto dall’azienda del traguardo di zero emissioni nette entro il 2050.





Il percorso integrato Walk the talk – Energia in movimento permette agli ospiti di approfondire i temi della trasformazione della mobilità urbana in chiave più sostenibile, mettendo al centro la persona e la riflessione sul tipo di relazione che intercorre con lo spazio in cui il cittadino si muove. L’installazione crea una tavola da gioco vivente, estesa su una superficie di circa 3.500 metri quadrati. Le 400 caselle che si snodano fra sentieri di alberi e piante compongono un intrigante viaggio interattivo alla scoperta della mobilità sostenibile, con la partecipazione attiva dei visitatori lungo tutto il percorso. Il giocatore, infatti, deve osservare con attenzione le diverse icone presenti sulle caselle ed effettuare delle scelte. I contenuti del gioco invitano il pubblico a una conversazione sul futuro delle nostre città, toccando diversi aspetti come i servizi offerti dalle Eni Live Station, quelli per la condivisione dei veicoli e la produzione di biocarburanti da materie prime rinnovabili.

Eni Sustainable Mobility: l’impegno per una mobilità più sostenibile

L’installazione-gioco vuole stimolare l’interesse nei confronti della sfida verso una mobilità sostenibile. L’impegno di Eni in questa direzione è testimoniato dalla nascita di Eni Sustainable Mobility, società focalizzata nella ricerca di nuovi servizi e prodotti all’insegna della decarbonizzazione, in vista della transizione energetica e dell’abbattimento delle emissioni lungo il loro intero ciclo di vita. Sono obiettivi ambiziosi, sempre più necessari, in linea con le indicazioni date a livello internazionale dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dall’Accordo di Parigi sul clima.

In questa prospettiva, Eni Sustainable Mobility ha individuato una strategia sinergica, che mette in campo attività di bioraffinazione, il biometano e la vendita di prodotti, servizi e soluzioni per la mobilità, tra cui il car sharing Enjoy, che conta oggi una rete di oltre 5.000 punti vendita in Europa e che punta a crescere di altri 300 entro il 2026. Un approccio di ampio respiro, volto a contrastare gli effetti del cambiamento climatico con soluzioni innovative, efficienti e sostenibili che possano assicurare un pieno accesso alle risorse energetiche.

Una parte integrante di questa visione è il contributo dei singoli cittadini: l’evento all’Orto Botanico diventa l’occasione perfetta per farsi stupire e coinvolgere nel processo di creazione della mobilità del futuro e per comprendere, una casella dopo l’altra, quali siano le scelte migliori da compiere nella vita di tutti i giorni per arrivare a una piena e condivisa sostenibilità.