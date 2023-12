L’ultima foto social Cristian Disarò risale a circa un mese fa: era in compagnia della fidanzata in un ristorante e rideva felice. Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre la sua vita si è spezzata di colpo. Per cause ancora da accertare il ragazzo ha perso il controllo dell’auto sembra dopo aver centrato un tombino sporgente. E dopo la sbandata la sua vettura è finita in un fossato che corre lungo la strada sbattendo contro un pozzetto in cemento.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel piccolo comune di Sant’Elena, in provincia di Padova, in via Gasparolo, intorno alle 4.30, pochissimi minuti dopo lo schianto: ma purtroppo per Cristian non c’è stato nulla da fare: era già morto. Studente di Chimica biorganica all’Università degli Studi di Ferrara il giovane si sarebbe dovuto laureare tra cinque giorni. Un successo da dedicare al papà, prematuramente scomparso.





Padova, fuori strada con l’auto: muore il 24enne Cristian Disarò

“Stiamo vivendo una tragedia e dobbiamo ancora renderci conto dell’accaduto. Questa settimana, mio figlio avrebbe dovuto laurearsi”, ha ripetuto la mamma di Cristian a Paolo Oppio, sindaco di Villa Estense, dove la vittima viveva. Parole di dolore arrivano anche dal sindaco della piccola comunità “Quando ho appreso della notizia, credevo si trattasse di persone sconosciute”.

“Poi ho visto la madre di Cristian e ho riconosciuto la mamma di un ragazzo che giocava a calcio con mio figlio. È stato molto difficile”, ha detto il primo cittadino come riporta Il Gazzettino, profondamente scosso per quanto successo, così come tutta la comunità locale. Poco distante dal lugo in cui Cristian ha perso la vita si era verificato un altro terribile incidente.

Intorno alle 3.30 i vigili del fuoco erano intervenuti lungo la Statale 23 in località Pojana di Granfion nel comune di Grisignano del Zocco (Vicenza) per un’auto finita fuori strada in un fossato dopo aver divelto un palo dell’energia elettrica: gravemente feriti due giovani. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto e soccorso il conducente, rimasto incastrato sotto l’auto, che era stato preso in cura dal personale sanitario del Suem stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale