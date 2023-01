Funerali di Papa Benedetto XVI, i fedeli accolgono il feretro. Fin dalle prime ore di questa mattina, giovedì 5 dicembre, piazza San Pietro è colma di persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto al sommo pontefice emerito. Joseph Ratzinger è deceduto lo scorso 31 dicembre. Circa duecentomila fedeli hanno reso omaggio in tre giorni alla sua salma esposta in Vaticano. Oggi sono almeno in 100mila per i funerali, il cui inizio è previsto per le 9:30.

La funzione religiosa si svolge sotto una grande struttura allestita al centro del sagrato della Basilica di San Pietro. È officiata dal decano del Collegio cardinalizio, Giovan Battista Re, e presieduta da Papa Francesco. Proprio quest’ultimo ieri prima dell’udienza generale ha ricordato: “Prima di iniziare questa catechesi vorrei che ci unissimo a quanti, qui accanto, stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi”.

Come i fedeli hanno accolto il feretro con la salma di Benedetto XVI

In una piazza San Pietro dove è difficile trovare posto, con tante bandiere tedesche e striscioni con la scritta “Danke Benedikt”, il feretro ha lasciato la Basilica intorno alle 8:50. Subito un lungo e sentito applauso ha accolto la bara di Benedetto XVI sorretta dai sediari. Il trasporto dalla basilica alla piazza è stato accompagnato dalle campane suonate coi rintocchi a morto. Molti fedeli sono giunti dalla Baviera col costume tipico bavarese.

Ad accogliere la bara del Papa emerito anche un cartello con la scritta “Santo subito”. Alla cerimonia sono presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al suo fianco il ‘ministro degli Esteri’ vaticano, monsignor Paul Richard Gallagher. Nella delegazione italiana ci sono anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri.

“Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce” sono le parole di Papa Francesco durante l’omelia. “Il suo ultimo sospiro – dice Francesco – capace di confermare ciò che caratterizzò tutta la sua vita: un continuo consegnarsi nelle mani del Padre suo. Mani di perdono e di compassione, di guarigione e di misericordia, mani di unzione e benedizione, che lo spinsero a consegnarsi anche nelle mani dei suoi fratelli”.

