Montecitorio ha ospitato oggi martedì 26 settembre i funerali laici del presidente emerito Giorgio Napolitano, morto venerdì scorso a 98 anni. Qualche centinaio le persone davanti al maxi schermo allestito davanti al Colonna Palace Hotel in piazza Montecitorio per assistere alla cerimonia in un Aula gremita e la cerimonia in diretta su Rai Uno. Tante le personalità presenti per l’addio all’ex presidente della Repubblica, ma anche l’amata moglie Clio, i figli e la nipote Sofia.

“Credeva nella lotta politica, nella partecipazione democratica, nel confronto tra idee diverse, nella ricerca di soluzioni per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e dei lavoratori, per ridurre le diseguaglianze, favorire lo sviluppo del Mezzogiorno”, ha detto Giulio Napolitano, ricordando la figura del padre Giorgio.

Clio, la moglie di Giorgio Napolitano commossa al funerale del marito

Giorgio Napolitano ha lasciato la moglie, Clio Bittoni, e due figli, Giovanni e Giulio. Clio Maria Bittoni, avvocata nata ad Ancona è stata la moglie di Napolitano per ben 64 anni. L’ultima foto che li ritrae insieme risale al gennaio 2015 durante una festa organizzata nel rione Monti per salutare il loro ritorno a casa dopo le dimissioni dalla presidenza della Repubblica.

Vicino a Giorgio Napolitano fino all’ultimo, Clio Bittoni ha seguito la cerimonia funebre seduta in una sedia a rotelle accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e mentre il figlio Giulio parlava sul suo volto sono scese delle lacrime di commozione. “In questo impegno politico, come scrisse a conclusione della sua autobiografia, ha combattuto buone battaglie e sostenuto cause sbagliate, cercando via di via di correggere gli errori ed esplorare strade nuove”, ha detto Giulio.

In lacrime anche Sofia, la nipote di Giorgio Napolitano e dell’avvocato Clio. “Era sempre presente per noi nipoti. Condivideva con noi libri e articoli che potevano essere utili per i nostri studi, ha sempre incoraggiato i nostri interessi”. Giorgio Napolitano e Clio Bittoni si sono spoati con rito civile in Campidoglio a Roma dopo pochi mesi di fidanzamento e hanno vissuto a Napoli. Lei di mestiere avvocato, ha difeso i braccianti agricoli nelle cause contro i loro datori di lavoro.