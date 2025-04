I funerali di Antonello Fassari sono stati celebrati nella giornata di oggi 8 aprile. Tanti i vip presenti, ma pare che alcuni protagonisti del vecchio cast dei Cesaroni (che a breve torneranno in onda dopo tantissimi anni) non fossero presenti. Il condizionale è d’obbligo visto che il fatto che nessuno abbia notato la presenza non dà certezza dell’assenza. Molte persone, ed i vip non fanno eccezioni, scelgono di vivere il dolore in sordina, nascosti da occhi indiscreti, magari a caccia di foto in un momento di sofferenza.

Scelgono, insomma, di vivere il momento con maggiore riservatezza per una semplice questione caratteriale. La cerimonia funebre è stata particolarmente toccante. Don Walter, dall’altare, ha raccontato la grande sensibilità umana di Antonello Fassari.





Funerali Antonello Fassari, presente quasi tutto il cast dei Cesaroni

Racconta: “Si spendeva in prima persona, mi piacciono quelle persone che quando parlano gli brillano gli occhi, perché significa che credono in quello che dicono. Antonello era uno così, era uno coerente. La morte non sigilla definitivamente la nostra esperienza, le nostre anime superano la soglia della vita. Una vita non circondata più dall’oscurità della malattia e della depressione si spalanca a luce nuova”.

E ancora: “Il corpo risorgerà, trasfigurato e glorioso come quello di Cristo, in cui noi crediamo se siamo qui. Mi piace pensare all’espressione: “Che amarezza!”, che prese in prestito dallo zio, a questo potremmo rispondere col titolo di un’opera che portò al Parioli, mai amareggiarsi perché per l’anima “Farà giorno”. Tanti gli applausi.

E tantissimi i presenti. Tra tanti vip, una folta rappresentanza del cast dei Cesaroni: Claudio Amendola, Ludovico Fermont, Max Tortora. Non sono state avvistate, invece, Alessandra Mastronardi ed Elena Sofia Ricci (che difficilmente rivedremo nella nuova stagione dei Cesaroni): ma, come detto, semplicemente potrebbero non essere state viste. Eppure il gossip ha dato modo a qualcuno di parlare: “Non c’erano? Dai non ci credo. Penso fossero amici. Proprio loro 2 poi, non ci voglio credere”. E ad altri di difenderle: “Antonello Fassari ora è in cielo. Il suo ricordo è nel cuore di ognuno, ai funerali si va troppo spesso per dovere. Conta l’amore, è quello che tiene vivo il ricordo per sempre e sono sicuro che entrambe ne avevano da vendere per Antonello, che riposi in pace”.