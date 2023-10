Quando arriva l’autunno? Se lo stanno chiedendo gli italiani in questo ottobre che ricorda tanto l’estate con le sue temperature decisamente sopra la media. Stiamo parlando di un vero e proprio record con il termometro che ad esempio in Lombardia domenica 8 ottobre ha registrato temperature sopra i 30 gradi, stesso discorso in Emilia-Romagna e molte altre regioni. Ma presto le cose cambieranno. Quando? Sull’Italia è in arrivo un anticiclone.

Si tratta dell’anticiclone scandinavo che provocherà un vero e proprio crollo termico. Parliamo di una differenza di ben 15 gradi centigradi rispetto alle ultime settimane. Inoltre torneranno anche la pioggia e il maltempo. Questo cambiamento non riguarderà soltanto l’Italia ma avverrà a livello continentale. La massiccia perturbazione si sposterà dalla Penisola Iberica spinta da correnti d’aria di origine atlantica: ci sarà un vero ribaltone nelle condizioni meteo.

Quando arriva l’anticiclone: temperature giù e pioggia

In questo contesto, con le temperature ancora piuttosto elevate delle acque superficiali dei mari, lo scontro con masse d’aria fredda potrebbe causare forti temporali con grandi quantità d’acqua e grandine. Crollo termico e maltempo arriveranno nella settimana del 16-23 ottobre. Secondo 3bmeteo le temperature diminuiranno al Nord e su parte del Centro, con valori sotto la media tipica del periodo. Anche nella settimana successiva, 23-31 ottobre, l’Italia continuerebbe a subire le conseguenze del blocco scandinavo con pioggia e infiltrazione di aria umida atlantica verso il Mediterraneo. Le temperature resteranno però nella media o lievemente superiori al Centro Sud.

Secondo ilmeteo.it le regioni più a rischio sono la Liguria, la Toscana, il Lazio, la Campania e la Calabria. Qui potranno esserci anche allagamenti. La pioggia interesserà buona parte del Centro-Nord. Come detto oltre alle precipitazioni assisteremo ad un crollo delle temperature. Tra giovedì 19 e venerdì 20 ottobre un altro impulso di instabilità potrà colpire le regioni sal nord con piogge, temporali e perfino nevicate sull’arco alpino. Piogge e temporali sono previsti su Toscana, Lazio, Liguria per poi estendersi a gran parte del Paese.

A provocare questo improvviso cambiamento dopo settimane di immobilismo meteorologico sarà la formazione di una vasta area ciclonica nel comparto atlantico. La bassa pressione come si sa porta maltempo. In questo caso si avrà una Depressione d’Islanda considerata la “fucina delle perturbazioni”, il cuore pulsante della stagione autunnale. Le piogge, via via più intense, si dirigeranno verso Regno Unito, Francia e Penisola Iberica, poi verso il Mediterraneo e quindi sull’Italia.

