Arriverà dal weekend la prima sciabolata artica di Attila dell’inverno. Si tratta del primo e lungo freddo della stagione, visto che fino a oggi le temperature sono sempre state al di sopra della media stagionale. Questa volta, il freddo arriverà con temperature al di sotto della media stagionale di ben dieci gradi e durerà per almeno dieci giorni.

Come riporta il meteorologo del sito www.iLMeteo.it Lorenzo Tedici, la prima irruzione artica della stagione colpirà tutto lo Stivale durerà una decina di giorni e le temperature scenderanno drasticamente di oltre dieci gradi arrivando a toccare lo zero, ma anche meno, per circa duna decina di giorni. Nelle prossime ore, invece, l’Italia dovrà fare i conti a un Ciclone che arriverà nel meridione portando piogge a tratti intense su Medio Adriatico e Sud.

Forte terremoto 6.7 Richter, allarme delle autorità sul rischio tsunami: paura tra gli abitanti





Meteo: dal 25 novembre temperature in picchiata e sotto la media

Tra Abruzzo e Molise, invece, è prevista la neve in alta collina, fino ai 1000 metri; mentre la prossima notte sono previsti nubifragi tra Calabria e Sicilia. Dal sabato 25 novembre arriverà invece il vero freddo, con temperature gelide e neve anche in bassa quota. A Milano sono previste minime intorno a -1°C e massime di 5/6°C per almeno 10 giorni con valori ovviamente sottomedia, a Bologna e Firenze idem sottomedia con -1/7°C e pure a Roma con 0°/9°. Questo avverrà da sabato 25 novembre e porterà un tracollo delle temperature, almeno fino al giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre.

Temperature in picchiata perché alte latitudini artiche, “tra la Scandinavia e la Russia si è formato un imponente “lago gelido”, ricolmo di aria artica (denominato da noi simpaticamente Attila), pronto ad inviare la prima sciabolata fredda della stagione verso il Mediterraneo e dunque anche verso l’Italia”, si legge sul sito del Meteo.it.

Previste, anche se è ancora presto per avere notizie certe, neve anche tra Bologna e Firenze, fin quasi in pianura o addirittura lungo le coste adriatiche. “La prima irruzione artica della stagione colpirà tutto lo Stivale dal weekend, già da sabato 25 Novembre, ma soprattutto da domenica 26 e porterà un tracollo delle temperature: ci vestiremo con berretti e sciarpe almeno fino alla festività dell’Immacolata”, ha spiegato Lorenzo Tredici a Meteo.it. Insomma, il primo vero freddo è pronto ad arrivare.