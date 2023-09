Bufera sulle Frecce Tricolori, la polemica sui social. Da un paio di giorni non facciamo che parlare della tragedia dell’aereo caduto che ha ucciso una bambina, la piccola Laura, ferendo il fratellino e il padre di quest’ultima. Tutto è successo a Caselle, provincia di Torino. Qui un Aermacchi MB-339, facente parte della formazione delle Frecce Tricolori, è caduto rovinosamente a terra dopo un problema tecnico.

Si è trattato probabilmente di un “Bird-strike”, ovvero quando uno o più uccelli entrano nei motori dell’aeromobile, mandandolo in avaria. Sotto choc, come abbiamo già raccontato, il pilota del mezzo che ora non fa che pensare alla piccola. Il maggiore Oscar Del Dò ora è indagato, come prassi d’ufficio e sarà la magistratura ad accertare eventuali colpe o errori: “Non faccio che pensare alla piccola Laura e alla sua famiglia”, dirà poco dopo, avvicinato dai cronisti.





Bufera sulle Frecce Tricolori, la polemica sui social

Tante le reazioni social di questa tragedia, tutte in genere molto vicine sia alla famiglia della piccola Laura, sia al pilota stesso che probabilmente non ha colpe. Ma c’è anche chi sta facendo polemica, giustamente o meno, riguardo l’utilità delle Frecce Tricolori. Una polemica, a detta di molti, inutile e sterile, sensata per altri. Ma andiamo con ordine a vedere cosa è successo.

Il famoso rapper italiano Frankie Hi-Nrg su X (l’ex Twitter) scrive: “Ma di preciso, nella pratica, a che ca..o servono le #FrecceTricolori?”. Apriti cielo, perché al commento del cantante risponde chiunque. Anche un giornalista delle Iene di Mediaset, Antonino Monteleone, che dice: “A che serve l’aviazione? L’incidente poteva capitare anche a un volo di linea. O a uno di aviazione generale. Sono morte 3159 persone in strada nel 2022. A che servono le automobili? Ah giusto “faffigo” fare gli antimilitaristi”.

Ma di preciso, nella pratica, a che cazzo servono le #FrecceTricolori? — Frankie hi-nrg mc ®️ (@frankiehinrgmc) September 16, 2023

Nr Zero invece dice: “È uno spettacolo, può piacere o meno, ma quando cadono stadi, o palchi di tipo colleghi tuoi non si ferma nulla. Pensa al pilota, immagina la sua devastazione”. Il cantante allora risponde: “Penso all’inutilità dispendiosa e pericolosa del suo lavoro. Il vostro soldato s’è paracadutato fuori, prima che l’italico bolide piombasse su una famiglia”.

