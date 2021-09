“Quando toglieremo mascherine”. Covid, parla Franco Locatelli: “Ma non è detto…”

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha rilasciato un’intervista a ‘Sky TG24’ e ha fornito importanti dichiarazioni soprattutto sull’utilizzo delle mascherine per combattere la diffusione del coronavirus. Ha stabilito un termine, anche se lui stesso ha ammesso che non c’è ancora una certezza. Parole che sicuramente non hanno lasciato tranquillissimi milioni di italiani, che speravano molto probabilmente in notizie ancora più positive e a stretto giro di posta.

Sulle vaccinazioni ha riferito: “Bisogna garantire la copertura vaccinale in tutto il mondo affinché siano ridotti la circolazione virale e il rischio di emergenza di varianti. In Italia siamo al 72% di immunizzati, ma in alcuni paesi dell’Africa non arriviamo neanche al 5%. Tutto questo dovrebbe anche sollecitarci delle riflessioni di ordine morale, visto che tutti hanno il diritto ad avere il massimo della copertura. In Italia i numeri continuano a crescere e il grande obiettivo è vaccinare gli ultracinquantenni che non lo hanno ancora fatto”.

Sull’obbligo vaccinale, sempre a ‘Sky TG24’, Franco Locatelli ha osservato: “Sicuramente è una delle opzioni che sono eventualmente considerabili. Ho sempre promosso quello che è un indirizzo di dialogo e convincimento e rimango fermo nell’idea che questa sia la strada maestra. Ma se non si ottengono i risultati questa è un’opzione nell’ambito di quello che è il nostro assetto costituzionale. I vaccini in uso pediatrico hanno dimostrato un profilo di sicurezza assolutamente rassicurante”.





Tornando sul tema che vi abbiamo nominato in apertura articolo, ovvero le mascherine, Franco Locatelli ha voluto fare un’ipotesi su quando potremmo eliminarle: “Difficile fare una stima accurata, diciamo che ragionevolmente per la fine del 2022. Continuando in questo modo potremo vedere degli scenari ancora migliori rispetto a quelli che di fatto vediamo in questo momento”. Dunque, servirà ancora un anno prima di abolire completamente le mascherine eventualmente anche al chiuso.

Qualche settimana fa Antonella Viola aveva invece detto: “Quando avremo l’80% della popolazione coperta, dovremo avere il coraggio di smettere di contare i positivi, abbandonare la mascherina e dire no alle quarantene. Con il virus, domato dalle vaccinazioni, dovremo conviverci. La mia paura è che il governo continui a comportarsi come se non ci fossero i vaccini anche quando saremo tutti vaccinati”.