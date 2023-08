L’epilogo della vicenda è stato purtroppo il più tragico possibile. Francesco Zanetti è morto ad appena 32 anni, dopo essere scomparso in acqua. Aveva deciso di godersi una meravigliosa serata, quando ha fatto perdere le sue tracce allarmando tutti i suoi amici. Questi ultimi hanno subito intuito che qualcosa non fosse andato per il verso giusto e per circa due ore hanno iniziato una forsennata ricerca affinché potessero ritrovare il giovane.

La prima scoperta è stata subito preoccupante, infatti era stata trovata la moto d’acqua sulla quale c’era Francesco Zanetti. Poi è stato intercettato il suo corpo e si è subito capito che fosse morto, senza che i soccorritori potessero più fare nulla per rianimarlo. L’accaduto ha avuto luogo nella notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto: il ritrovamento c’è stato verso le ore 4, anche grazie all’ausilio dei vigili del fuoco.

Francesco Zanetti trovato morto in acqua: aveva 32 anni

Secondo quanto accertato finora, Francesco Zanetti è morto presumibilmente per un incidente con la sua moto d’acqua. Si trovava da solo a Punta Gro, a Sirmione (Brescia), quando c’è stata la fatalità. Il suo cadavere è scomparso nel lago di Garda e, nonostante avesse il giubbotto di salvataggio, non è riuscito a sopravvivere. Come scritto dal sito Brescia Today, il corpo è rimasto incagliato tra gli scogli. Poi c’è stato il trasferimento all’interno dell’obitorio del nosocomio di Desenzano.

Al lavoro anche la Guardia Costiera, nonché i volontari del Garda, per assicurare il ritrovamento del 32enne. Ma tutti speravano in un esito diverso. Sempre Brescia Today ha raccontato qualcosa in più sulla vita di Francesco, che adorava le moto d’acqua. Era da diversi anni un dipendente dell’azienda Sedifgraf di Castelnuovo e voleva semplicemente divertirsi. Mai avrebbe pensato che quell’uscita potesse essere l’ultima della sua vita.

La procura bresciana sta indagando sulla vicenda, anche perché Fanpage ha riportato una notizia proveniente dalla Guardia Costiera: “La navigazione notturna per le moto d’acqua è vietata“. Sui social in tanti hanno dedicato un ultimo commosso saluto allo sfortunato Francesco.