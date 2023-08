Francesco Giordano è morto annegato nel tentativo estremo di salvare i figli. L’uomo, 49 anni, è solo l’ultima persona deceduta per annegamento nei mari italiani. È successo tutto sulla spiaggia libera di lido Lago, località di Battipaglia, in piana del Sele, provincia di Salerno. Qui, l’uomo, era con la famiglia per una giornata di relax al mare. C’era un po’ di vento ma tutto sembrava sotto controllo. Ad un certo punto i figli di Francesco Giordano hanno deciso di andare in mare per farsi un bagno.

>> Malore improvviso, Giovanni muore a 12 anni. Aveva detto alla mamma di non sentirsi bene, lo strazio della famiglia: “Eppure non aveva nulla”

A questo punto il dramma. I ragazzi, uno di 19 l’altro di 12 anni, hanno poco dopo avuto seri problemi a rientrare verso riva per via della corrente molto forte che li spingeva all’esterno. A questo punto il 49enne non ci ha pensato due volte e si è buttato con l’intento di salvare i suoi figli. A questo punto, nel tentativo estremo di salvarli, si tuffa anche la moglie, la madre dei due ragazzi.





Francesco Giordano è morto annegato

Non si sa bene se sia stato lo sforzo o la paura, fatto sta che Francesco Giordano muore pochi istanti dopo. Sul posto sono giunti quasi immediatamente 6 bagnini richiamati dalle urla, che stavano lavorando negli stabilimenti intorno. I 6 esperti hanno riportato tutti a riva e hanno tentato di rianimare il corpo ormai senza vita di Francesco Giordano.

Pochi istanti più tardi sono arrivati anche i paramedici e le ambulanze che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 49enne. Più tardi sul luogo sono arrivati anche i militari della stazione locale. I carabinieri hanno a questo punto ascoltato i vari testimoni e avvertito il magistrato di turno, come di prassi. L’uomo, Francesco Giordano, era residente a Lucca per lavoro.

Da quello che si dice, non sembra esserci alcuna responsabilità verso terzi e per questo non sarà effettuata autopsia e i funerali si terranno nelle prossime ore. Una tragedia che ha sconvolto l’intera cittadina e che per quanto tragica, è solo l’ultima morte, in ordine temporale. Nei gironi scorsi infatti, molti i decessi per annegamento nei mari italiani, proprio come tutti gli anni.

Leggi anche: “Bombe di ghiaccio a Ferragosto”. Meteo, le previsioni di Giuliacci preoccupano gli italiani