Accoltellato da un 15enne, Francesco muore a 17 anni per un motivo assurdo

Francesco Pio D’Augelli ucciso in strada. È choc a San Severo, in provincia di Foggia, dove un diciassettenne è stato ucciso a coltellate vicino alla sua abitazione in via Lucera. Secondo fonti di polizia, l’aggressione è avvenuta la sera di lunedì 18 luglio intorno alle 21.30 e il motivo sarebbe passionale.

Sembra la gelosia per una ragazza, fidanzata del diciassettenne. Secondo quanto riporta Quotidiano Nazionale, il quindicenne e la vittima avrebbero avuto un litigio già sabato scorso culminato con diverse minacce di morte. Lunedì un nuovo litigio, questa volta finito nel sangue, con Francesco Pio D’Augelli morto dopo aver ricevuto una coltellata al fianco.





Francesco Pio D’Augelli ucciso in strada a Foggia

Francesco Pio D’Augelli ucciso in strada da un 15enne che lo ha colpito con un coltello. Il diciassettenne ha percorso qualche decina di metri prima di accasciarsi al suolo e secondo quanto riporta una testimone ascoltata dal quotidiano “due macellai della zona hanno cercato di rianimare il ragazzo ma era tutto inutile”. Immediata la chiamata al 118, con le ambulanze e il personale sanitario sul posto, ma per il giovane non c’è stato niente da fare.

Francesco Pio D’Augelli è stato ucciso da un ragazzo appena 15enne, che in mattinata si è costituito nella questura di Foggia, dove ci sono stati momenti di tensione tra il padre della vittima e alcuni parenti del presunto assassino. Sconvolta la comunità di San Severo, amici e parenti che in queste ore hanno lasciato messaggi sulle pagine social. “Condoglianze ma perché, dico io, in che mondo viviamo a uccidere così un ragazzo di 17 anni. Adesso la famiglia avrà un dolore incolmabile”, si legge.

“Sono anch’io mamma di un ragazzo di 17 anni che purtroppo da quasi 2 anni è diventato un angelo a soli 15 anni incidente stradale. Non si può accettare la perdita di un figlio è innaturale, posso solo mandarvi un abbraccio grande e sono sicura che Francesco vi darà la forza per continuare a sopravvivere“, “Cresci un figlio per 17 anni, con tutti i sacrifici e cerchi di insegnargli i principi e valori morali educativi e poi all’improvviso qualcuno lo strappa alla Vita”, le parole di altre due mamme sui social.

Matrimonio choc, sposa uccisa durante la festa: la follia di un invitato. Aveva 24 anni