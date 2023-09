Francesco Lignola aveva solo 11 anni ed è l’ennesima vittima di un incidente stradale. Solo pochi giorni fa un 13enne è stato investito e ucciso sulla via Casilina, all’altezza della Borgata Finocchio, nell’estrema periferia orientale di Roma, da un’auto pirata che poi è fuggita via senza fermarsi per i soccorsi. Il bambino, di origine egiziana, stava attraversando la strada con i genitori in prossimità delle strisce pedonali, quando è stato preso in pieno da un’auto che poi è fuggita.

Il 13enne è morto sul colpo e poco dopo un giovane residente a Tor Bella Monaca si è presentato alla caserma dei carabinieri e ora rischia un’accusa per omicidio stradale aggravato e fuga. Il ragazzo non ha la patente e aveva preso l’auto a noleggio dal famoso Tiktoker Algero Corretini, in arte 1727 Wrldstar, diventato famoso nel 2020 quando andò a schiantarsi contro un muretto mentre si riprendeva con il telefono e il commento:”Ho preso il muro fratellì”.

Senigallia, Francesco Lignola investito e morto a 13 anni

Francesco Lignola è morto ieri all’ospedale di Ancona dopo un brutto incidente avvenuto in sella alla sua bicicletta accaduto a Marzocca, una frazione di Senigallia. Il bambino si trovava sulla sua mountain bike e si è scontrato con una Volkswagen Passat, condotta da una cittadina rumena di 41 anni, residente a Marzocca, rimasta ferita nell’impatto. Secondo quanto ricostruito, Francesco è rimbalzato sul cofano e ha battuto la testa sull’asfalto.

Immediata la chiamata al 118, arrivato sul posto con l’ambulanza e l’auto medica. Le condizioni di Francesco Lignola sono apparse subito disperate e per questo motivo è stata fatta arrivare anche l’eliambulanza che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette. Nell’incidente stradale Francesco Lignola ha riportato traumi al cranio e al torace. La situazione clinica è stata anche aggravata da un’emorragia per la ferita alla testa riportata dopo la caduta sull’asfalto.

Sconvolta la frazione di Marzocca, dove il bambino viveva e dove frequentava la prima media, stretta alla famiglia del bimbo morto a soli 11 anni. Come riporta il Corriere Adriatico, poco dopo l’incidente stradale il padre dell’11enne ha avuto un malore. Anche la donna che si trovava a bordo della Volkswagen Passat, seppur illesa nell’incidente, è stata trasportata all’ospedale perché sotto choc.