Ha accusato un malore nel primo pomeriggio di mercoledì 2 marzo, dopo il pranzo mentre si trovava in compagnia della madre, Adonella Fiorito, molto conosciuta in città per essere la presidentessa dell’Associazione “Mai più sole”, e per lui non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti i medici e gli infermieri del 118 ma non hanno potuto fare niente per salvargli la vita. Francesco Gerbaldo, giornalista del “Corriere di Savigliano”, è stato presumibilmente colto da un infarto. Si occupava principalmente di cronaca e politica e da semplice collaboratore, in pochi anni, aveva appreso i trucchi e le competenze del mestiere fino a diventare un giornalista di punta del quotidiano diretto da Andrea Giaccardi.

La vera passione di Gerbaldo erano i fumetti. Da qualche anno collaborava infatti con la Panini nella redazione delle strisce Disney di Paperino. La famiglia Gerbaldo era stata recentemente segnata da un altro grave lutto. Insieme alla madre – il padre Claudio, bancario, è mancato in giovane età – aveva dovuto affrontare la morte del fratello minore Federico.





Il fratello di Francesco Gerbaldo è scomparso ad appena 37enne, all’improvviso, mentre si trovava in Spagna, precisamente a Barcellona. Come scrive Cuneodice.it, ”commosso l’abbraccio con cui Savigliano si era stretta alla famiglia dopo il rimpatrio dei resti, complicato dall’emergenza della prima ondata di Covid. I due fratelli erano conosciuti in città anche per aver gestito insieme, tra il 2006 e il 2011, il Carrefour di piazza Turletti”.

Francesco Gerbaldo era un membro molto attivo del fandom disneyano italiano, faceva parte dell’Associazione Papersera e soprattutto era uno dei membri più importanti del progetto I.N.D.U.C.K.S., il database mondiale del fumetto Disney per cui aveva realizzato settemila pubblicazioni.