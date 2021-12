Un servizio fotografico finito in tragedia. Luogo dell’incidente Roma, in zona Monteverde, dove la modella Francesca Romana Tomassini ha perso la vita a 19 anni in una palazzina in viale Quattro Venti.

La giovane si trovava sul tetto dello stabile per un servizio fotografico, quando il lucernario di vetro sul quale si trovava ha ceduto, facendo precipitare la ragazza nella tromba dell’ascensore. Insieme a lei il fotografo Matteo, 30 anni, rimasto sotto choc dopo l’accaduto. I due stavano scattando delle foto quando ha iniziato a piovere e hanno cercato riparo. Mentre il fotografo ci è riuscito, Francesca Romana è saltata da un muretto finendo sul lucernario, che sotto il suo peso si è frantumato.

La diciannovenne non ha avuto il tempo di rendersi conto di cosa stesse accadendo ed è precipitata nella tromba dell’ascensore. Come riportato dal Corriere della Sera, nell’inchiesta non è attualmente indagato il fotografo. Gli agenti, infatti, sono orientati sulla pista che porta all’incidente.





“Io sono saltato da un muretto per cercare un riparo, lei ha fatto lo stesso ma è finita sul lucernario. Il vetro ha ceduto ed è caduta di sotto, nella tromba dell’ascensore“, ha raccontato il ragazzo alla polizia, così come riportato oggi dal Corriere della Sera. La ragazza, che viveva con la famiglia nel comune di Campagnano Romano, a nord di Roma, è stata ricordata dal sindaco Alessio Nisi.

“Appresa la tragica notizia della scomparsa della giovane Francesca Romana, esprimo a nome mio personale, dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale e di tutta la cittadinanza, i sentimenti di più profondo dolore e cordoglio nei confronti dei familiari tutti […] La giovane Francesca Romana, ragazza splendida, appartenente ad una famiglia esemplare sempre molto attiva nel campo sociale, lascerà un vuoto straziante nella comunità di Campagnano”, ha dichiarato il primo cittadino.