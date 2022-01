Grave incidente sulla provinciale, l’auto finisce contro un albero: Giovanni non ha avuto scampo

Uno scontro terrificante. E purtroppo per Giovanni Eletto, un 58enne originario di Francavilla Fontana (Brindisi), non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 17 gennaio. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento, ma a quanto pare l’auto su cui viaggiava Giovanni si è schiantata contro un albero dopo lo scontro con un’altra macchina.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12 e 30 sulla strada statale 603 che collega la città di Francavilla Fontana, nel brindisino, a Carosino, provincia di Taranto. Due, come detto, i mezzi coinvolti: una Renault di colore nero e una Volskwagen di colore grigio. Quando gli operatori sanitari del 118 sono giunti nel luogo del sinistro l’uomo, un bracciante agricolo della zona, era già senza vita.

Ai soccorritori non è rimasto altro che constatarne il decesso. Per estrarre il corpo di Giovanni Eletto dall’automobile è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo le ultime informazioni l’uomo è morto sul colpo a seguito delle ferite riportate nello scontro. Sul posto sono giunte due ambulanze, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale che si sono occupati di ripristinare il traffico.





Per quanto riguarda la dinamica ci sarebbe stato un tamponamento, in località Cantagallo, che ha fatto sì che la Renault finisse fuori strada. In quel momento stava sopraggiungendo la Volskwagen che ha centrato l’altra automobile che è finita poi contro un albero. Una carambola fatale, costata la vita al povero Giovanni. L’altro conducente è rimasto praticamente illeso.

La strada in cui Giovanni ha perso la vita è particolarmente trafficata. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale l’uomo non indossava la cintura di sicurezza. L’allarme era stato disinserito attraverso un gancio. A fare i rilievi del caso sono stati i carabinieri che hanno inviato tutto in Procura. Le operazioni si sono concluse poco prima delle 15.