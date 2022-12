Frana sulla strada. Molto probabilmente a causa delle forti precipitazioni che si sono abbattute sulla zona, diversi massi di grande dimensione si sono staccati e e sono finiti sulla statale 36 dir Lecco-Ballabio andando a finire con un’automobile.

Miracolosamente illesi i due due occupanti del veicolo. I due sono usciti dal furgone con le proprie gambe e hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco e il 118. Sotto choc, sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco per ulteriori accertamenti. Per fortuna non hanno riportato alcuna lesione.

Frana sulla strada Lecco-Ballabio, zio e nipote vivi per miracolo

Zio e nipote di 66 e 24 anni, di Introbio (piccolo centro della Valsassina, nel Lecchese), viaggiavano sul furgone e all’uscita di una galleria il veicolo è stato travolto dai massi. Come detto, una volta usciti autonomamente dal veicolo, i due sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale più vicino, il Manzoni di Lecco, per ulteriori accertamenti.

“Siamo vivi per miracolo”, hanno detto i due sorpresi dalla frana sulla strada a chi li ha soccorsi. Dopo la frana, la statale 36 dir Lecco-Ballabio è stata chiusa e il traffico deviato su strade secondarie. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Anas e Regione Lombardia, che al momento sono al lavoro per consentire la riapertura il più velocemente possibile.

Dopo la chiusura della strada statale a causa della frana, l’unico collegamento con la Valsassina è garantito dalla vecchia provinciale. Lungo la SS36 in mattinata c’erano state lunghe code a causa della neve. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. In una nota, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha fatto sapere che il ministro Matteo Salvini sta seguendo la vicenda.